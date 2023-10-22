Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Intip Cara Ganjar Pranowo Healing, Nonton Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |09:37 WIB
Intip Cara Ganjar Pranowo Healing, Nonton Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32
Ganjar Pranowo di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV32 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo menyaksikan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32. Dia hadir dengan outfit santai memakai inner putih dipadukan dengan kemeja hitam yang dijadikan outer.

Kemudian dia memadukan dengan celana hitam dan sneakers. Wajah calon presiden 2024 itu nampak sumringah menghadiri acara tersebut.

Rupanya menyaksikan konser musik adalah cara Ganjar Pranowo menghilangkan stres dari padatnya pekerjaan dia. Hal itu ia ungkapkan kepada host Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32, Robby Purba.

Intip Cara Ganjar Pranowo Healing, Nonton Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

“Mas Ganjar, dirimu kan lagi capek banget, lagi banyak kegiatan. Robby pengen tahu kalau healing ngapain aja?,” tanya Robby.

“Paling suka nonton konser musik kayak gini. Kita pernah yang open air di Lido diajak oleh Pak Hary. Itu konsernya keren banget, masyarakatnya rame dan banget dan menikmati konser musik open air sambil jingkrak-jingkrak pernah nonton di lido diajak par hary itu konsernya keren banget,” jawab Ganjar Pranowo.

HUT MNCTV ke-32, menyuguhkan rangkaian kilau keajaiban di setiap segmennya, seperti keajaiban superband, keajaiban duel fantastis master magician, keajaiban ceria game show keluarga, keajaiban kolaborasi spektakuler, dan keajaiban cinta keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement