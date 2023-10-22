Intip Cara Ganjar Pranowo Healing, Nonton Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

JAKARTA - Ganjar Pranowo menyaksikan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32. Dia hadir dengan outfit santai memakai inner putih dipadukan dengan kemeja hitam yang dijadikan outer.

Kemudian dia memadukan dengan celana hitam dan sneakers. Wajah calon presiden 2024 itu nampak sumringah menghadiri acara tersebut.

Rupanya menyaksikan konser musik adalah cara Ganjar Pranowo menghilangkan stres dari padatnya pekerjaan dia. Hal itu ia ungkapkan kepada host Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32, Robby Purba.

“Mas Ganjar, dirimu kan lagi capek banget, lagi banyak kegiatan. Robby pengen tahu kalau healing ngapain aja?,” tanya Robby.

“Paling suka nonton konser musik kayak gini. Kita pernah yang open air di Lido diajak oleh Pak Hary. Itu konsernya keren banget, masyarakatnya rame dan banget dan menikmati konser musik open air sambil jingkrak-jingkrak pernah nonton di lido diajak par hary itu konsernya keren banget,” jawab Ganjar Pranowo.

HUT MNCTV ke-32, menyuguhkan rangkaian kilau keajaiban di setiap segmennya, seperti keajaiban superband, keajaiban duel fantastis master magician, keajaiban ceria game show keluarga, keajaiban kolaborasi spektakuler, dan keajaiban cinta keluarga.