5 Program Dangdut Paling Lengkap di MNCTV

JAKARTA - MNCTV kembali menegaskan posisinya sebagai Rumahnya Dangdut dengan menyuguhkan rangkaian program dangdut paling lengkap dan beragam sepanjang Juli 2025.

Anda akan dimanjakan dengan ajang pencarian bakat, panggung inspiratif, hingga malam penghargaan. Semua program ini hadir untuk Anda para pecinta dangdut di seluruh Indonesia.

1. DMD PANGGUNG REZEKI

DMD Panggung Rezeki tayang setiap Jumat-Selasa, pukul 21.00 WIB. Panggung ini menjadi tempat berbagi rezeki dan harapan. Siapa saja bisa datang, tampil, dan membawa pulang hadiah sambil berbagi kisah hidup yang menyentuh.

Dipandu Irfan Hakim, DMD Panggung Rezeki menghadirkan juri artis yang terdiri dari Inul Daratista, Iis Dahlia, Caren Delano, Happy Asmara, dan Denada. Tak ketinggalan pula penampilan para biduan cantik, seperti Mayangsari, Vanny, dan Wina.

2. KONTES SWARA BINTANG 2025

Ajang pencarian calon diva dangdut masa depan menghadirkan persaingan sengit Top 6 dengan penampilan spesial dari legenda dangdut Mansyur S. Program ini tayang setiap Rabu, pukul 21.00 WIB. Para kontestan akan dinilai langsung oleh juri-juri bintang yang terdiri dari Inul Daratista, Hetty Koes Endang, dan Denada.

3. DANGDUT 24 KARAT – KARAOKE DADAKAN

Panggung penuh kejutan ini menghadirkan pasangan-pasangan tangguh dengan semangat juang yang besar. Mereka akan bernyanyi secara spontan dalam tantangan karaoke dadakan yang seru dan emosional.

Dipandu oleh Ruben Onsu bersama Mia KDI dan Kiky Primadona, Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan akan menghadirkan para juri yang terdiri dari Happy Asmara, Selvi Kitty, dan Beniqno. Program ini akan tayang setiap Kamis, pukul 21.00 WIB.

4. AMBYAR AWARDS 2025