Capres Ganjar Pranowo Berjoget dalam Suasana Kemeriahan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |21:19 WIB
Capres Ganjar Pranowo Berjoget dalam Suasana Kemeriahan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32
Ganjar Pranowo ikut berjoget di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 (Foto: Muhamad Fadli/MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo turut hadir dalam Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32, di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). Dalam acara ini, Capres Ganjar ikut berjoget sambil mengikuti irama lagu.

Awalnya Ganjar terlihat malu-malu untuk ikut bergoyang. Akan tetapi saat Devano Danendra serta ibunya, Iis Dahlia membawakan lagu Ayang dari Nabila Maharani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bergoyang, lalu mengajak Ganjar Pranowo untuk berdiri lalu berjoget bersamanya.

Ajakan tersebut tak bisa ditolak, yang membuat Ganjar melepaskan tubuhnya untuk mengikuti irama lagu. Itu juga diikuti oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) Liliana Tanoesoedibjo.

Capres Ganjar menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri, dengan senyum lebar di wajahnya. Itu menandakan dirinya sangat menikmati lantunan lagu yang dibawakan oleh Iis Dahlia dan Devano Danendra.

Saat lagu selesai, Ganjar Pranowo bertepuk tangan tanda apresiasi kepada penyanyi. Tak lupa ia juga menyapa seluruh penonton Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 dengan melambaikan kedua tangannya.

