HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pertama Kali Ketemu Ganjar Pranowo di Kilau Raya MNCTV 32, Penonton: Sosok yang Bersahaja

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |08:01 WIB
Pertama Kali Ketemu Ganjar Pranowo di Kilau Raya MNCTV 32, Penonton: Sosok yang Bersahaja
Ganjar Pranowo di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV32 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo mendapatkan banyak pujian saat menghadiri Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 di Studio RCTI+, pada Sabtu 21 Oktober 2023.

Para penonton dibuat kagum dengan sosok Ganjar Pranowo yang begitu hangat dan sangat ramah saat bertemu dengan para penonton.

Asrul salah satunya, mengaku bahwa Ganjar adalah sosok seperti anak muda yang suka musik dan bersahaja.

 BACA JUGA:

 BACA JUGA:

"Sosok pak Ganjar itu sosok anak muda suka musik, suka konser musik, bersahaja," ujar Asrul kepada MNC Portal di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pasalnya laki-laki 54 tahun ini mau berbaur bahkan tak segan untuk bersalaman dengan para penonton.

"Berbaur sama masyarakat. Halo halo mau diajak salaman. Seneng banget ketemu pak Ganjar," jelas Asrul.

