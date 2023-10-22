Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals yang Viral di TikTo

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |08:00 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Aku Sayang Kamu</i> dari Iwan Fals yang Viral di TikTo
Lirik lagu dan chord gitar Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals. (Foto: Instagram/@iwanfals)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Aku Sayang Kamu merupakan title track dari album berjudul serupa yang dirilis Iwan Fals pada 1986. Setelah 36 tahun, lagu tersebut kembali viral dan menjadi tren sound di TikTok. 

Lagu Aku Sayang Kamu bertutur tentang perasaan suka seorang pria kepada perempuan pujaannya. Pada masa itu, lagu ini sempat begitu populer karena musik playfull dan liriknya yang tak biasa. Yuk, intip lirik lagu dan chord gitar lagu ini.

Aku Sayang Kamu-Iwan Fals

Intro

G D C D G D C D

G D C D G D C D

G C D G

Susah susah mudah kau kudekati

C G D G

Kucari engkau lari, ku diam kau hampiri

G C D G

Jinak burung dara, justru itu kusuka

C G D G

Bila engkau tertawa, hilang semua duka

Interlude

C G D G C G C D G

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933/way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/619/3152162/shabrina_leanor-CRhF_large.jpg
Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement