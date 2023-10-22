Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals yang Viral di TikTo

JAKARTA - Lagu Aku Sayang Kamu merupakan title track dari album berjudul serupa yang dirilis Iwan Fals pada 1986. Setelah 36 tahun, lagu tersebut kembali viral dan menjadi tren sound di TikTok.

Lagu Aku Sayang Kamu bertutur tentang perasaan suka seorang pria kepada perempuan pujaannya. Pada masa itu, lagu ini sempat begitu populer karena musik playfull dan liriknya yang tak biasa. Yuk, intip lirik lagu dan chord gitar lagu ini.

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Duka dari Last Child

Aku Sayang Kamu-Iwan Fals

Intro

G D C D G D C D

G D C D G D C D

G C D G

Susah susah mudah kau kudekati

C G D G

Kucari engkau lari, ku diam kau hampiri

G C D G

Jinak burung dara, justru itu kusuka

C G D G

Bila engkau tertawa, hilang semua duka

Interlude

C G D G C G C D G