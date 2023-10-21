Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Finansial Anjlok, Ammar Zoni: Jadi Ojek Online pun Nggak Masalah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:30 WIB
Kondisi Finansial Anjlok, Ammar Zoni: Jadi Ojek Online pun Nggak Masalah
Kondisi finansial Ammar Zoni anjlok (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tujuh bulan menjalani masa penahanan terkait kasus narkoba, membuat kondisi financial Ammar Zoni anjlok. Ia bahkan mengaku hanya bisa menafkahi Irish Bella dan dua anaknya selama tiga bulan, usai dihukum lantaran kasus narkoba.

Empat bulan setelah tabungannya terkuras habis, Ammar Zoni mengaku terpaksa meminta Irish Bella pindah ke kediaman orang tuanya dengan membawa serta kedua buah hatinya. Pasalnya, kediaman pribadi milik mereka harus disewakan, agar bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Gua bilang sama Irish rumah yang kita tempatin sewain aja. Jadi dia sekarang pindah, dia pindah ke rumah orang tuanya," ujar Ammar dalam podcast Deddy Corbuzier.

Setelah keluar dari penjara, Ammar sendiri masih harus berjuang untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Lantaran tak memiliki pekerjaan apapun saat ini, bintang film Madu Murni ini bahkan rela bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ammar Zoni (MPI)

Halaman:
1 2
