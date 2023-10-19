Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ammar Zoni Tak Izinkan Irish Bella Menjenguknya di Penjara

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:01 WIB
Alasan Ammar Zoni Tak Izinkan Irish Bella Menjenguknya di Penjara
Irish Bella dan Ammar Zoni (Foto: IG Irish Bella)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya. Dia pun mendapatkan masa hukuman selama 7 bulan di Rutan Cipinang.

Selama ditahan, Ammar Zoni mengaku dirinya tidak mengizinkan sang istri Irish Bella untuk menjenguknya. Hal itu karena dia merasa telah mengingkari janji dengan sang istri dan mengecewakan keluarganya.

Alasan Ammar Zoni Tak Izinkan Irish Bella Menjenguknya Penjara

"(pernah) janji om, sebelum kita nikah janji sama-sama untuk ke arah yang lebih baik, tapi gue mengkhianati janji gue," ujar Ammar seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (19/10/2023).

"Gue bilang, jangan datang ke sini, lo nggak perlu sedihin gue, jalanin aja kehidupan seakan tidak terjadi apa-apa. Ini salah gue, gue siap menerima kesalahan ini," sambungnya.

Ammar juga mengaku sang istri tidak pernah menghubunginya selama dia berada di penjara. Hal ini begitu menyakitkan baginya. "It's hurt," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement