Alasan Ammar Zoni Tak Izinkan Irish Bella Menjenguknya di Penjara

JAKARTA - Ammar Zoni terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya. Dia pun mendapatkan masa hukuman selama 7 bulan di Rutan Cipinang.

Selama ditahan, Ammar Zoni mengaku dirinya tidak mengizinkan sang istri Irish Bella untuk menjenguknya. Hal itu karena dia merasa telah mengingkari janji dengan sang istri dan mengecewakan keluarganya.

"(pernah) janji om, sebelum kita nikah janji sama-sama untuk ke arah yang lebih baik, tapi gue mengkhianati janji gue," ujar Ammar seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (19/10/2023).

"Gue bilang, jangan datang ke sini, lo nggak perlu sedihin gue, jalanin aja kehidupan seakan tidak terjadi apa-apa. Ini salah gue, gue siap menerima kesalahan ini," sambungnya.

Ammar juga mengaku sang istri tidak pernah menghubunginya selama dia berada di penjara. Hal ini begitu menyakitkan baginya. "It's hurt," katanya.