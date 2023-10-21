Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ello Rilis Single Do Over, Unduh Gratis di TREBEL!

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:35 WIB
Ello Rilis Single <i>Do Over</i>, Unduh Gratis di TREBEL!
Dengarkan lagu baru Ello, Do Over di TREBEL Music. (Foto: Instagram/@wirananda_ashari)
A
A
A

 

JAKARTA - Ello memberikan kejutan kepada penggemarnya dengan merilis single solo berjudul Do Over, pada 6 Oktober silam. Menariknya, lagu ini menjadi gebrakan vokalis Dewa 19 tersebut dalam dunia musik. 

Pasalnya, dia keluar dari genre rock yang menjadi ciri khasnya selama ini dan menghadirkan Pop dan R&B dalam Do Over. Dalam wawancaranya bersama segmen Take Over TREBEL Indonesia, Ello menceritakan proses penggarapan lagu tersebut. 

“Sebenarnya, lagu ini terinspirasi dari pemain bass gue. Jadi, kami sedang bikin lagu. Terus, dia bilang pengin bikin lagu tentang 'mengulang kembali'. Dari situ, tercipta Do Over," kata penyanyi bernama asli Marcello Tahitoe itu. 

Dengarkan lagu baru Ello, Do Over di TREBEL Music. (Foto: MNC Media)

Lagu Do Over bisa diunduh dan didengarkan secara offline kapan saja dan di mana saja secara gratis dan legal melalui aplikasi musik TREBEL. Aplikasi ini bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
