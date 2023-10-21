Ello Rilis Single Do Over, Unduh Gratis di TREBEL!

JAKARTA - Ello memberikan kejutan kepada penggemarnya dengan merilis single solo berjudul Do Over, pada 6 Oktober silam. Menariknya, lagu ini menjadi gebrakan vokalis Dewa 19 tersebut dalam dunia musik.

Pasalnya, dia keluar dari genre rock yang menjadi ciri khasnya selama ini dan menghadirkan Pop dan R&B dalam Do Over. Dalam wawancaranya bersama segmen Take Over TREBEL Indonesia, Ello menceritakan proses penggarapan lagu tersebut.

“Sebenarnya, lagu ini terinspirasi dari pemain bass gue. Jadi, kami sedang bikin lagu. Terus, dia bilang pengin bikin lagu tentang 'mengulang kembali'. Dari situ, tercipta Do Over," kata penyanyi bernama asli Marcello Tahitoe itu.

(SIS)