Aksi Kuncir Rambut di Panggung Bikin Cewek Histeris, Ello: Panggung Panas Banget

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:18 WIB
Aksi Kuncir Rambut di Panggung Bikin Cewek Histeris, Ello: Panggung Panas Banget
Marcello Tahitoe saat berkunjung ke Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Foto: Aldhi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Marcello Tahitoe alias Ello sempat membuat jagat maya heboh. Video pria gondrong ini saat sedang menguncir rambutnya di sela aksi panggungnya seketika viral.

Salah satunya ketika Ello membawakan lagu Sudah yang dipopulerkan Dewa 19. Pesona pria 40 tahun itu langsung membuat kaum hawa 'meleyot' dan histeris untuk yang menontonnya langsung.

Ello sendiri tak menyangka bahwa hal itu bisa viral. Ia mengaku, aksi menguncir rambutnya di sela penampilan bukan bagian dari stage act yang direncanakan.

"Aku juga enggak tahu sih, enggak direncanakan. Kalau mereka melihatnya gitu ya udah kan," kata Ello kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Pelantun Do Over ini lantas menjelaskan alasannya biasa menguncir rambut di tengah aksi panggungnya. Terkadang, suasana ketika manggung sering membuatnya gerah sehingga dia harus mengikat rambutnya yang panjang sebahu.

Halaman:
1 2
