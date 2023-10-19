Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pesan Mendalam Series Twisted 3

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:21 WIB
Pesan Mendalam Series Twisted 3
Twisted 3: The Sinners (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Twisted 3: The Sinners akan mulai ditayangkan di Vision+ pada tanggal 24 Oktober 2023. Serial horor komedi yang diproduksi oleh Cameo Production ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penonton terhadap isu pelecehan seksual.

Yustin Anugerah, selaku produser, mengungkapkan bahwa Twisted 3: The Sinners tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan yang mendalam. Melalui serial ini, penonton diharapkan dapat lebih peka terhadap isu pelecehan seksual dan dapat membantu para korban.

Pesan Mendalam Series Twisted 3

"Harapannya gak cuma jadi tontonan atau hiburan, tapi ada pesan di balik ini bahwa kita harus bisa melawan isu pelecehan seksual. Untuk para pelaku, kita harus melawannya," kata Yustin dalam sesi exclusive screening yang dilangsungkan pada Selasa (17/10/2023).

