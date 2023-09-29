Prilly Latuconsina Restui Luna Maya dan Maxime Bouttier, Siap Hadir ke Pernikahan

JAKARTA - Prilly Latuconsina mendukung hubungan asmara yang terjalin di antara Luna Maya dan mantan kekasihnya, Maxime Bouttier.

Seperti yang diketahui, Luna dan Maxime dirumorkan sedang menjalin hubungan asmara lantaran semakin sering memamerkan momen kebersamaan mereka di hadapan publik.

"Support dong masa gak support sih," ujar Prilly di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).

Meski hubungan asmaranya dan Maxime telah kandas, tak lantas membuat hubungan Prilly dan Maxime merenggang. Aktris 26 tahun itu mengaku hubungannya dan Maxime baik-baik saja, begitupun dengan Luna Maya.

"Baik, baik banget (hubungan)," sambungnya.

Prilly menyebut jika dirinya belum pernah bertemu langsung dengan Luna dan Maxime secara bersamaan. Namun, Prilly pernah bertemu mereka saat berada di tempat terpisah.

"Sama keduanya belum tapi satu-satu sudah," ujarnya.

Mengaku berhubungan baik dengan Luna dan Maxime, Prilly pun siap hadir di pesta pernikahan pasangan itu nantinya.

"Datang dong (nikah)," pungkasnya.

BACA JUGA: