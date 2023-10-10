Luna Maya Larang Fans Berikan Gift Saat Live TikTok, Kenapa?

JAKARTA - Artis Luna Maya dengan tegas melarang fansnya untuk tidak memberinya gift saat live di TikTok.

Padahal niat awalnya Luna Maya live hanya ingin menyapa para penggemarnya.

"Guys, enggak usak kasih gift guys. Enggak usah kasih gua koin gift apa apa itu enggak usah," kata Luna Maya saat live TikTok yang diunggah kembali di akun Instagram @rumpi_gosip, Senin (9/10/2023).

"Dipikir gua live untuk dapetin gitu-gitu kali ya," tegas Luna Maya menambahkan.

Masih kesal dengan hal itu, pemain film Suzzanna itu bahkan menyoroti soal banyaknya orang yang sengaja live TikTok demi mendapatkan gift yang nantinya bisa dicairkan dalam bentuk uang.