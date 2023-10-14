Sinopsis Film Unknown, Liam Neeson dan Perjuangan Mencari Identitas

JAKARTA - Sinopsis film Unknown akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unknown adalah sebuah film thriller aksi tahun 2011 yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, dan Frank Langella. Film yang diproduksi oleh Joel Silver, Leonard Goldberg dan Andrew Rona ini didasarkan pada novel Prancis tahun 2003 karya Didier Van Cauwelaert yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Out of My Head yang diadaptasi menjadi skenario film oleh Oliver Butcher dan Stephen Cornwell.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 55% berdasarkan 207 ulasan; peringkat rata-rata adalah 5,80/10.

Sinopsis Film Unknown

Martin Harris dan istrinya Liz tiba di Berlin untuk menghadiri pertemuan puncak bioteknologi. Di hotel mereka, Harris menyadari dia meninggalkan tasnya di bandara dan naik taksi untuk mengambilnya. Taksi tersebut mengalami kecelakaan dan menabrak Spree, membuatnya pingsan. Sopir menyelamatkannya tetapi melarikan diri dari tempat kejadian. Harris sadar kembali di rumah sakit setelah koma selama empat hari.

Ketika Harris kembali ke hotel, dia menemukan Liz bersama pria lain. Liz mengatakan pria ini adalah suaminya dan menyatakan dia tidak mengenal Harris. Polisi dipanggil, dan Harris berusaha membuktikan identitasnya dengan menelepon rekannya bernama Rodney Cole, tetapi tidak berhasil. Dia menuliskan jadwalnya untuk hari berikutnya dari ingatan. Ketika dia mengunjungi kantor Profesor Leo Bressler, yang dijadwalkan dia temui, "Dr. Harris" sudah ada di sana. Saat Harris mencoba membuktikan identitasnya, "Harris" memberikan identifikasi dan foto keluarga, keduanya memiliki wajahnya. Kewalahan dengan krisis identitas, Harris kehilangan kesadaran dan terbangun kembali di rumah sakit. Seorang teroris bernama Smith membunuh perawat Harris, namun Harris mampu melarikan diri darinya.

Harris mencari bantuan dari penyelidik swasta dan mantan agen Stasi Ernst Jürgen. Satu-satunya petunjuk Harris adalah buku ayahnya tentang botani dan Gina, sopir taksi, seorang imigran Bosnia tidak berdokumen yang telah bekerja di sebuah restoran sejak kecelakaan itu. Sementara Harris membujuknya untuk membantunya, Jürgen meneliti Harris dan pertemuan puncak bioteknologi, menemukan bahwa pertemuan itu akan dihadiri oleh Pangeran Shada dari Arab Saudi. Sang pangeran mendanai proyek rahasia yang dipimpin oleh Bressler, dan selamat dari berbagai upaya pembunuhan. Jürgen menduga pencurian identitas itu mungkin ada kaitannya.

Harris dan Gina diserang di apartemennya oleh Smith dan teroris lainnya, Jones; mereka melarikan diri setelah Gina membunuh Smith. Harris menemukan bahwa Liz telah menulis serangkaian angka di bukunya, angka yang sesuai dengan kata-kata yang ditemukan di halaman tertentu. Menggunakan jadwalnya, Harris menghadapi Liz sendirian; dia mengatakan kepadanya bahwa dia meninggalkan tasnya di bandara. Sementara itu, Jürgen menerima Cole di kantornya dan mengungkapkan temuannya tentang kelompok teroris rahasia yang dikenal sebagai Bagian 15. Jürgen segera menyimpulkan bahwa Cole adalah mantan tentara bayaran dan anggota kelompok tersebut. Mengetahui Cole ada di sana untuk menginterogasi dan membunuhnya dan tidak ada jalan keluar, Jürgen melakukan bunuh diri untuk melindungi Harris.

