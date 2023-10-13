Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

IMA Awards 2023 Diseleksi 5 Juri Berpengalaman, Ada Prilly Latuconsina

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:00 WIB
IMA Awards 2023 Diseleksi 5 Juri Berpengalaman, Ada Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina dalam konferensi pers IMA Awards 2023 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri mengungkapkan, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) telah ditentukan berdasarkan seleksi dari 5 juri.

Deretan juri itu antara lain Robert Ronny (Produser, Ketua Dewan Juri), Prilly Latuconsina (Aktris, Produser), Guntur Soeharjanto (Sutradara), Bene Dion (Penulis, Sutradara) dan Marcella Zalianty (Aktris, Produser).

Lebih lanjut, dewan juri IMA Awards 2023 telah bekerja keras dan melakukan tugas dengan sangat teliti dalam menentukan para nominasi dari masing-masing kategori yang ada dengan memperhatikan seluruh aspek penilaian.

"Oleh karena itu, para nominasi yang terpilih di IMA Awards 2023 adalah nama-nama figur serta karya-karya terbaik serta terfavorit dalam kurun waktu satu tahun terakhir," terangnya saat konferensi pers IMA Awards 2023 di Studio RCTI+ , Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/12/2023).

Sementara itu IMA Awards tahun ini menghadirkan 8 Kategori terbaik. Di mana pemenangnya terpilih berdasarkan penilaian dewan juri, serta 7 Kategori Terfavorit yang pemenangnya ditentukan berdasarkan pilihan masyarakat melalui voting di aplikasi RCTI+ dan media sosial IMA Awards yang mulai dibuka sejak 13 Oktober 2023 hingga 30 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB.

"Setiap tahun kami selalu mereview untuk menambahkan kategori dan sudah ditentukan ini kategori yang penting. IMA Awards ini sangat penting untuk kemajuan industri film kedepannya karena kita harapkan akan ada selalu talenta baru didepan layar agar terus bermunculan aktor akrtis baru agar industri kita berkembang, kalau tidak akhirnya kita akan mengalami stuck di industri kita," ujar Robert Ronny.

Prilly Latuconsina bilang, bahwa merasa diskusi menjadi pembelajaran tersendiri dalam menentukan nominasi. Ia mengatakan sempat cukup kesulitan untuk memilih siapa ni yang terbaik dan berkesempatan mendapatkan penghargaan IMA Awards 2023.

Halaman:
1 2
