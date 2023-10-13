Nominasi Lengkap IMA Awards 2023, Hadirkan 8 Kategori

JAKARTA - Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) hadir kembali tahun ini. Ajang penghargaan tertinggi dan bergengsi bagi para insan perfilman Tanah Air tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) Selasa 31 Oktober 2023 dari salah satu studio termegah dan tercanggih di Asia, yakni Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

Tahun ini merupakan gelaran IMA Awards yang ke-17 kalinya sejak diadakan pertama kali tahun 2007. IMA Awards merupakan bentuk apresiasi kepada aktor, aktris serta film terfavorit pilihan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka nama-nama aktor dan aktris serta film produksi Indonesia yang terpilih sebagai nominasi, merupakan favorit masyarakat.

“Indonesian Movie Actors Awards adalah program penghargaan yang menjadi salah satu andalan RCTI. Hadirnya IMA Awards setiap tahunnya di RCTI, merupakan bentuk dukungan terhadap kreativitas serta kinerja para pelaku industri film atas karya yang telah dibuat. Harapan kami dengan hadirnya IMA Awards dapat memotivasi para insan industri perfilman Tanah Air untuk terus konsisten menghadirkan karya-karya terbaik bagi masyarakat,” kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

Seluruh nominasi yang masuk dalam IMA Awards 2023 telah ditentukan berdasarkan seleksi oleh para dewan juri. Dimana pada IMA Awards 2023 terdapat 5 orang juri yang sangat berpengalaman di industri film. Ke-enam juri tersebut adalah, Robert Ronny (Produser, Ketua Dewan Juri), Prilly Latuconsina (Aktris, Produser), Guntur Soeharjanto (Sutradara), Bene Dion (Penulis, Sutradara) dan Marcella Zalianty (Aktris, Produser).

Dewan juri IMA Awards 2023 telah bekerja keras dan melakukan tugas dengan sangat teliti dalam menentukan para nominasi dari masing-masing kategori yang ada dengan memperhatikan seluruh aspek penilaian. Oleh karena itu, para nominasi yang terpilih di IMA Awards 2023 adalah nama-nama figur serta karya-karya terbaik serta terfavorit dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

BACA JUGA:

IMA Awards tahun ini menghadirkan 8 Kategori Terbaik yang pemenangnya terpilih berdasarkan penilaian dewan juri, serta 7 Kategori Terfavorit yang pemenangnya ditentukan berdasarkan pilihan masyarakat melalui voting di aplikasi RCTI+ dan media sosial IMA Awards yang mulai dibuka sejak 13 Oktober 2023 hingga 30 Oktober 2023 (pukul 23.59 WIB).

"Setiap tahun kami selalu mereview untuk menambahkan kategori dan sudah ditentukan ini kategori yang penting. IMA Awards ini sangat penting unuk kemajuan industi film kedepannya karena kita harapkan akan ada selalu talenta baru didepan layar agar terus bermunculan aktor akrtis baru agar industri kita berkembang, kalau tidak akhirnya kita akan mengalami stuck di industri kita," ucap Robert Ronny.

Sedangkan Prilly Latuconsina selaku juri merasa diskusi menjadi pembelajaran tersendiri dalam menentukan nominasi, “Susah ternyata karena banyak, dan gak semua bisa dimasukin bahkan yang menurut kita bagus banget harus dipilih lagi dan di sortir lagi,” ungkap Prilly dalam Press Conference IMAA 2023 sore tadi. Dirinya juga menyebutkan bahwa selama diskusi penilaian menarik, terutama dalam mengetahui perspektif tiap juri dan ikut belajar dari pendapat juri-juri lainnya.

Baim Wong salah satu nomine mengungkapkan pengalamannya bekerja di depan layar dan di belakang layar. “Beda sih, awal coba-coba ternyata menyenangkan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, intinya kaya kita yang mulai dari kerja didepan layar itu rasanya beda. Akhirnya mungkin sebagai senior adalah ilmu baru buat dia bukan saingan karena orang yang kerjasama menambah ilmu bukan pesaing, malah kita harus menyesuaikan karena memiliki pemikiran yang berbeda bukan melihat sebagai pesaing,” imbuhnya.

Sistem voting IMA Awards 2023 menggunakan aplikasi RCTI+ dan juga sosial media Instagram @imaawards.

Mekanisme Vote RCTI+

1. Untuk melakukan voting, registrasi menggunakan email atau nomer handphone

2. Sistem voting Indonesian Movie Actors Awards 2023 menggunakan sistem 1 akun dapat melakukan 3 kali tiap kategori setiap harinya (dapat melakukan vote kembali keesokan harinya)

3. Periode vote dimulai tanggal 13 Oktober - 30 Oktober 2023 (pukul 23.59)

4. RCTI, Indonesian Movie Actors Awards dan RCTI+ berhak untuk mendiskualifikasi vote atau menunda vote jika terjadi kecurangan

5. RCTI, Indonesian Movie Actors Awards dan RCTI+ berhak mengubah, membatalkan atau menangguhkan acara ini kapan saja

Mekanisme Vote Instagram

1. Follow instagram @imaawards

2. Pilih posting-an kategori untuk vote

3. Vote dengan cara comment di posting-an kategori yang ada, dengan format: #voteimaa2023 kode nominasi

4. Like dan share posting-an tersebut

5. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per-kategori per hari (dapat melakukan vote keesokan harinya)

6. Periode vote : “13 Oktober - 30 Oktober 2023 (pukul 23.59 WIB)