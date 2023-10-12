Advertisement
TV SCOOP

Wiwi, Dandi, dan Warda Gerbang KDI 2023 Lolos ke Babak Selanjutnya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:24 WIB
Wiwi, Dandi, dan Warda Gerbang KDI 2023 Lolos ke Babak Selanjutnya
Tiga peserta Gerbang KDI 2023 lolos ke babak selanjutnya (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Enam peserta di babak Gerbang KDI 2023 tampil begitu memukau lewat tema Dibuat Terlena Ikke Nurjanah pada Rabu, 11 Oktober 2023. Dalam kesempatan kali ini, para peserta ditantang untuk berduet menyanyikan lagu dari pedangdut legendaris Tanah Air Ikke Nurjanah.

Masing-masing peserta tentu langsung menunjukkan penampilan terbaiknya di atas panggung megah KDI 2023. Dengan karakter dan ciri khas masing-masing, keenam peserta, yakni Ropilun (Jambi), Bayu (Bangka Belitung), Warda (Sumenep), Wiwi (Wajo), Dandi (Bogor), dan Rio (Kerawang), berhasil memukau para dewan juri.

Meski begitu, tidak semua peserta bisa lolos ke babak selanjutnya. Juri bahkan diharuskan memilih dua peserta terbaik untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya.

Disiarkan langsung dari MNC Studios, Jakarta Barat, dari enam orang peserta yang tampil, Wiwi dan Dandi menjadi kontestan yang berhasil mendapatkan hati juri. Wiwi bahkan berhasil mendapat dua vote dari Inul Daratista dan Elvy Sukaesih, sedangkan Dandi mendapatkannya dari Iis Dahlia serta Ayu Ting Ting.

Gerbang KDI 2023

Tak hanya Wiwi dan Dandi, satu lagi kontestan berhasil dipilih berdasarkan vote penonton di aplikasi RCTI+. Ya, dialah Warda yang ternyata berada di posisi paling atas dengan presentasi 26,33%. Alhasil dirinya yang melaju ke Gerbang KDI 2023 bersama Wiwi dan Dandi.

Dengan demikian, ketiga peserta lainnya Ropilun, Bayu, dan Rio harus menghentikan langkahnya untuk berkompetisi di KDI 2023.

(van)

