JAKARTA - Sinopsis film Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini adalah film horor petualangan Amerika tahun 2004 yang disutradarai oleh Dwight Little.

Film ini adalah sekuel yang berdiri sendiri dari film Anaconda (1997) dan angsuran kedua dari seri film Anaconda.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes film tersebut mendapat 25% berdasarkan 120 ulasan, dengan rating rata-rata 4,20 dari 10.

Sebuah tim peneliti yang didanai oleh perusahaan farmasi New York Wexel Hall, termasuk Dr. Jack Byron, Gordon Mitchell, Sam Rogers, Gail Stern, Cole Burris, dan Dr. Ben Douglas, berangkat ke hutan di Kalimantan untuk mencari bunga bernama Perrinnia abadi--"Anggrek Darah"—yang mereka yakini mengandung sumber awet muda. Jack meyakinkan pemandu Kapten Bill Johnson dan rekannya Tran Wu untuk mengambil jalan yang tidak aman meskipun mereka merasa was-was. Pada satu titik, Gail jatuh ke dalam air, kehilangan ponselnya, dan diserang oleh buaya sebelum Bill menyelamatkannya. Perahu mereka melewati air terjun dan pecah.

Seekor anakonda raksasa muncul dari air dan menelan Ben utuh. Anggota tim lainnya mencapai pantai. Bill meyakinkan mereka bahwa itu adalah ular terbesar yang pernah dilihatnya dan perlu waktu berminggu-minggu agar ular itu bisa kelaparan lagi. Namun sebagian besar tim menuntut agar ekspedisi tersebut dibatalkan. Mereka memanggil teman Bill, John Livingston, yang tinggal di sungai, untuk bergabung dengan mereka, hanya untuk menemukan Livingston diserang dan perahunya rusak.

Mereka menemukan desa asli kecil dan anaconda yang mengeluarkan isi perut, sepasang kaki manusia menggantung di perut ular, dan sisa anggrek. Terbukti, anggrek merupakan bagian dari rantai makanan, dan ular-ular ini tumbuh dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jack menyadari anggrek itu pasti ada di dekatnya, sementara Gail berpendapat bahwa anggrek itu mungkin tidak cocok untuk manusia. Jack masih ingin menemukan bunga itu, tapi yang lain memberontak dan mulai membangun rakit pelarian untuk meninggalkan hutan.

Gordon mengetahui bahwa Jack telah menyembunyikan radio dan senjata Livingston. Jack yang sekarang sosiopat gagal meyakinkannya untuk melanjutkan ekspedisi, jadi dia melumpuhkan Gordon menggunakan laba-laba yang dikumpulkan sebelumnya untuk menghentikannya memberi tahu yang lain. Jack bergabung dengan yang lain di rakit, tetapi Sam yang curiga menemukan Gordon dan laba-laba menggigit. Seekor anakonda menelan Gordon hidup-hidup saat dia memberi tahu yang lain, yang datang setelah kejadian itu selesai. Bill membakar gedung itu, tetapi menyadari bahwa ular itu telah melarikan diri. Jack, ditinggal sendirian, mencuri rakit itu.

