Sinopsis Film Patriots Day, Kejelian Mark Wahlberg Mencari Pelaku Terorisme

JAKARTA - Sinopsis film Patriots Day akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Patriots Day adalah film thriller aksi Amerika tahun 2016 tentang pemboman Boston Marathon pada tahun 2013 dan perburuan teroris setelahnya.

Film ini disutradarai oleh Peter Berg dan ditulis oleh Berg, Matt Cook, dan Joshua Zetumer, film ini didasarkan pada buku Boston Strong karya Casey Sherman dan Dave Wedge. Film tersebut dibintangi oleh Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J. K. Simmons, dan Michelle Monaghan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 81% berdasarkan 236 ulasan, dengan rating rata-rata 6,9/10.

Sinopsis Film Patriots Day

Pada tanggal 14 April 2013, Sersan Departemen Kepolisian Boston Tommy Saunders menangkap seorang tersangka dan gagal meyakinkan Komisaris Davis untuk melepaskannya dari tugas hukuman keesokan harinya, bekerja di Boston Marathon. Selama maraton, saudara Dzhokhar dan Tamerlan Tsarnaev meledakkan dua bom, menyebabkan kepanikan yang meluas.

Pasangan muda Patrick Downes dan Jessica Kensky terluka dan dibawa ke rumah sakit terpisah, di mana kaki mereka berdua harus diamputasi. Steve Woolfenden, seorang pria berkeluarga, juga terluka dan terpisah dari putranya yang masih balita, Leo, yang dibawa oleh petugas ke lokasi yang aman.

Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab Richard DesLauriers ditugaskan untuk menyelidiki pemboman tersebut bekerja sama dengan komisaris polisi Boston Ed Davis, sementara Tommy mencari bukti dan membantu orang-orang yang terluka atau terpisah dari orang yang mereka cintai dalam kekacauan tersebut, termasuk Patrick, Jessica, Steven, dan Leo.

Analis FBI meninjau rekaman pemboman tersebut dan mengidentifikasi Dzhokhar dan Tamerlan sebagai tersangka, namun DesLauriers enggan merilis foto mereka ke publik tanpa bukti lebih lanjut. Tangannya dipaksa ketika gambar-gambar itu bocor ke pers, sementara anak buah Sersan Polisi Watertown Jeffrey Pugliese mulai melakukan pencarian dari pintu ke pintu untuk pasangan tersebut.

Tsarnaev bersaudara membunuh petugas Departemen Kepolisian Institut Teknologi Massachusetts Sean Collier dalam upaya yang gagal untuk mencuri pistolnya, dan kemudian membajak siswa Dun "Danny" Meng, mengatakan kepadanya bahwa mereka melakukan pemboman maraton dan berencana melakukan pemboman lagi di New York City.

