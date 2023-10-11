Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Blade Trinity, Penutup Aksi Wesley Snipes

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film Blade Trinity, Penutup Aksi Wesley Snipes
Sinopsis Film Blade Trinity (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Blade: Trinity akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Blade: Trinity adalah film pahlawan super Amerika tahun 2004 yang ditulis dan disutradarai oleh David S. Goyer, yang juga menulis skenario untuk Blade dan Blade II.

Film ini dibintangi oleh Wesley Snipes sebagai Blade, berdasarkan karakter Marvel Comics dengan nama yang sama, yang juga diproduksi bersama Goyer, Peter Frankfurt dan Lynn Harris, dengan pemeran pendukung Ryan Reynolds, Jessica Biel, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Parker Posey dan Triple H dalam debut aktingnya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 25% berdasarkan review dari 167 kritikus, dengan rating rata-rata 4,4/10.

Sinopsis Film Blade Trinity

Sekelompok kecil vampir menyelidiki sebuah makam kuno di Gurun Suriah, yang mereka yakini milik vampir pertama Drakula, juga disebut "Drake". Agar Blade tidak ikut campur, mereka menjebaknya atas pembunuhan familiar manusia. Agen FBI kemudian menemukan tempat persembunyian Blade dan membunuh mentor sekaligus temannya, Abraham Whistler. Demoralisasi, Blade menyerah dan ditangkap.

Sinopsis Film Blade Trinity, Penutup Aksi Wesley Snipes

Familiar para vampir telah mengatur agar pihak berwenang menyerahkan Blade kepada mereka. Dia diselamatkan oleh Hannibal King dan Abigail Whistler, putri Abraham, yang mengundang Blade untuk bergabung dengan kelompok pemburu vampir mereka, Nightstalkers. Dari mereka, Blade mengetahui bahwa Danica Talos, musuh lama King, telah menghidupkan kembali Drake dengan tujuan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan kelemahan vampir. Sebagai vampir pertama, Drake mampu bertahan hidup di bawah sinar matahari.

Bersama dengan amunisi ultraviolet "Sun dog" yang baru dan inovatif, Nightstalker telah menciptakan senjata biologis eksperimental yang dikenal sebagai Daystar, yang mampu membunuh vampir pada tingkat genetik. Namun, mereka membutuhkan sumber darah yang lebih murni agar efektif. Karena Drake terlalu kuat untuk dibunuh dengan cara normal, mereka berharap virus tersebut akan membunuhnya dan, dengan darahnya yang tercampur, memastikan spesies lainnya musnah; tapi juga ada kekhawatiran bahwa ini termasuk Blade.

Ingin menguji Blade, Drake mengisolasinya dari Nightstalker. Dia menjelaskan pandangannya bahwa semua manusia dan vampir lebih rendah di matanya dan dia bermaksud untuk menghapus mereka dari Bumi. Abigail menemukan bukti rencana para vampir untuk menaklukkan manusia, sebuah jaringan "peternakan darah" di mana darah manusia yang mati otak dikuras untuk dikonsumsi vampir. Blade menonaktifkan sistem pendukung kehidupan pertanian dan mengeksekusi polisi familiar yang telah mengumpulkan manusia untuk dijadikan vampir.

 BACA JUGA:

