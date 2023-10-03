Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Datang ke Konser Reza Artamevia, Thariq Halilintar Diduga Dikenalkan ke Nenek Aaliyah Massaid

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |05:34 WIB
Datang ke Konser Reza Artamevia, Thariq Halilintar Diduga Dikenalkan ke Nenek Aaliyah Massaid
Thariq Halilintar diduga telah dikenalkan ke nenek Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar belakangan ramai menjadi perbincangan lantaran kedekatannya dengan anak dari Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid, Aaliyah Massaid. Kedekatan keduanya yang cukup intens lantaran kerap menghabiskan waktu bersama, membuat netizen ramai berspekulasi bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar pertemanan belaka.

Seperti yang terjadi belum lama ini, Thariq terlihat ikut serta menyaksikan konser ibunda Aaliyah. Menariknya di belakang panggung, Thariq diduga sempat dikenalkan kepada nenek dari Aaliyah.

Dalam video yang dibagikan oleh akun penggemarnya, Thariq awalnya terlihat menghampiri Reza, menjabat tangan pelantun Keabadian tersebut, lalu mencium tangannya. Kemudian pada menit selanjutnya, Reza seakan memperkenalkan Thariq pada seorang wanita yang tengah duduk di kursi.

Sontak, video tersebut ramai dan menuai berbagai macam komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa kedekatan Thariq dan Aaliyah memang dipersiapkan agar keduanya bisa segera melangkah ke jenjang pernikahan.

Thariq Halilintar

"Thoriq anak baik attitude GK di ragu kan lagi,di didik orang tua yg hebat ,cocok sama Aaliyah," kata momfi***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement