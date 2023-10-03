Datang ke Konser Reza Artamevia, Thariq Halilintar Diduga Dikenalkan ke Nenek Aaliyah Massaid

JAKARTA - Thariq Halilintar belakangan ramai menjadi perbincangan lantaran kedekatannya dengan anak dari Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid, Aaliyah Massaid. Kedekatan keduanya yang cukup intens lantaran kerap menghabiskan waktu bersama, membuat netizen ramai berspekulasi bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar pertemanan belaka.

Seperti yang terjadi belum lama ini, Thariq terlihat ikut serta menyaksikan konser ibunda Aaliyah. Menariknya di belakang panggung, Thariq diduga sempat dikenalkan kepada nenek dari Aaliyah.

Dalam video yang dibagikan oleh akun penggemarnya, Thariq awalnya terlihat menghampiri Reza, menjabat tangan pelantun Keabadian tersebut, lalu mencium tangannya. Kemudian pada menit selanjutnya, Reza seakan memperkenalkan Thariq pada seorang wanita yang tengah duduk di kursi.

Sontak, video tersebut ramai dan menuai berbagai macam komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa kedekatan Thariq dan Aaliyah memang dipersiapkan agar keduanya bisa segera melangkah ke jenjang pernikahan.

"Thoriq anak baik attitude GK di ragu kan lagi,di didik orang tua yg hebat ,cocok sama Aaliyah," kata momfi***.