Dibintangi Pangeran Lantang, Film Nona Manis Sayange Angkat Adat Masyarakat Labuan Bajo

JAKARTA - Aktor Pangeran Lantang didapuk untuk membintangi film Nona Manis Sayange yang diproduksi PUTAAR Film. Keutamaan yang diangkat adalah tentang adat istiadat daerah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.

Labuan Bajo dikenal dengan panorama laut indah hingga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis lokal maupun mancanegara. Tapi, di sisi lain juga menyimpan keunikan ldi dalamnya yang mungkin masih belum diketahui khalayak.

Salah satunya adalah adat dalam pernikahan. Labuan Bajo punya aturan mengenai mahar yang disebut sebagai belis dimana bertujuan untuk menghargai martabat wanita yang akan dinikahi.

Pangeran Lantang sebagai bintang utama dalam film ini menjanjikan akan memerankan tokoh Akram sebagai sosok yang apa adanya, sebagaimana dirinya ingin memperlihatkan kepada masyarakat luas seperti apa ketulusan hati masyarakat Labuan Bajo.

"Semoga penonton terhibur, semoga mereka merasakan ketulusan, keikhlasan dari hati orang-orang dari Labuan Bajo karena nanti akan keliatan banget dari filmnya,"ujar Pangeran Lantang kepada MNC Portal di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Senada dengan Pangeran Lantang, Luz Victoria juga menjelaskan bahwa banyak pesan moral yang disampaikan daam film ini utamanya soal menghormati tradisi setempat, sesuai dengan “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi".

Peribahasa ini mengandung makna bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat dirinya berada.