Wavve Segera Garap Musim Kedua Serial Populer Weak Hero

Musim kedua Weak Hero akan segera digarap. (Foto: Wavve)

SEOUL - Wavve akan menggarap musim kedua series populer mereka, Weak Hero: Class 1. Hal itu, diumumkan oleh produser Kim Myung Jin di ajang Asia Content Awards & Global OTT Awards, pada 8 Oktober silam.

Ajang tersebut merupakan salah satu event utama dalam Festival Film Internasional Busan (BIFF). "Saat screening Weak Hero di BIFF tahun lalu, kami menerima banyak dukungan dari penonton," ujar Kim seperti dikutip dari Allkpop, Senin (9/10/2023).

Kim Myung Jin menambahkan, "Berkat itu, kami bisa berjalan sejauh ini dan kami berencana untuk memproduksi chapter baru dari Weak Hero. Semoga, banyak orang yang menantikan sekuel ini nantinya."

Sementara itu, series Weak Hero: Class 1 bercerita tentang murid SMA bernama Yeon Si Eun (Park Ji Hoon). Sebagai salah satu murid terbaik di sekolahnya, Si Eun tak membiarkan dirinya dibully teman sekolahnya.

Berkat perannya dalam drama tersebut, Park Ji Hoon menerima penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik dalam ajang Blue Dragon Series Awards 2023. Sementara rekannya, Choi Hyun Wook meraih trofi Whynot Award dalam ajang serupa.

Sayang, Kim Myung Jin tidak memberi bocoran apapun terkait plot, cast, dan jadwal tayang Weak Hero 2.*

(SIS)