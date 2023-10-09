Advertisement
HOT GOSSIP

Terjerat Pinjol, Bedu Jual Rumah Rp5,5 Miliar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:55 WIB
Bedu jual rumah demi lunasi pinjol
JAKARTA - Komedian Bedu terjebak ganasnya pinjaman online (pinjol). Hal ini bermula ketika Bedu menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhannya akibat sepi job.

Namun sayangnya, bunga yang ia terima begitu tinggi. Akibatnya, Bedu kini harus menjual rumahnya untuk bisa melunasi utang tersebut.

Terjerat Pinjol, Bedu Jual Rumah Rp5,5 Miliar

Tak tanggung, tanggung, Bedu juga turut menjual isi rumahnya. Dengan harga Rp miliar, Bedu berharap rumah dan isinya segera laku terjual agar bisa melunasi utang.

"Harganya Rp6 miliar, sekarang ya saya kasih harga Rp5,5 miliar nego," ucap Bedu dikutip dari Okezone TV, Minggu (8/10/2023).

Diketahui, bahwa pinjol kini menjadi salah satu permasalahan besar yang perlu diatasi dengan cepat oleh pemerintah. Pasalnya, pinjol ini menjadi jalan cepat bagi kalangan artis dan masyarakat umum ketika membutuhkan uang.

