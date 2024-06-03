Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional

JAKARTA - Penyanyi jebolan ajang America's Got Talent, Putri Ariani, mendapat kritikan dari media Malaysia. Pasalnya, perempuan 18 tahun itu dianggap tidak profesional.

Bukan tanpa alasan, pasalnya media Malaysia diberikan kesempatan untuk mengajukan tiga pertanyaan pada Putri Ariani yang ikut hadir dalam konferensi pers tur Alan Walker, Walkerwolrd Tour 2024. Namun, jawaban dari pertanyaan tersebut dijawab Putri dengan singkat, sehingga media pun meminta sesi wawancara tambahan.

Sayangnya, setelah media Malaysia menunggu selama dua jam, Putri disebut membatalkan sesi tersebut. Padahal media Malaysia sudah menunggunya selama dua jam.

"Mohon maaf, ayah Putri Ariani baru saja menginformasikan bahwa putrinya tidak akan turun (dari kamar hotel) menemui media untuk melanjutkan sesi wawancara yang sempat tertunda. (Kami minta) maaf pada seluruh media yang harus menunggu hampir dua jam," tulis Harian Metro mengutip perkataan pihak penyelenggara, pada Kamis, 30 Mei 2024.

Sampai saat ini, pihak Putri Ariani masih belum memberikan keterangan terkait hal tersebut.

Sedangkan konser Alan Walker sendiri diketahui akan digelar pada 22 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

