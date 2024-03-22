Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |11:43 WIB
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Putri Ariani tak ingin jual kesedihan (Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sebagai tunanetra, Putri Ariani tidak ingin dikasihani. Dirinya juga tidak mau dikenal sebagai penyanyi tunanetra. Perempuan asal Yogyakarta ini hanya ingin dikenal sebagai seorang musisi saja tanpa ada embel-embel tunanetra.

Putri ingin seperti penyanyi pada umumnya, dikenal karena karya-karyanya yang sangat luar biasa, bukan karena cerita sedih dalam hidupnya.

“Dulu sebelum AGT banyak orang-orang yang melihat Putri dari background story aja, padahal Putri enggak mau orang-orang itu mengenal Putri karena cerita-cerita sedih,” kata Putri Ariani saat ditemu di kawasan Pondok Indah, Jakarta.

Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih

“Padahal Putri selalu happy, selalu berusaha menyebarkan positive vibes ke sekitar Putri. So Putri ingin dilihat just an a musician,” lanjutnya.

Putri bersyukur setelah ikut ajang pencarian bakat America’s Got Talent, kini banyak orang yang mengenalnya sebagai penyanyi tanpa cerita sedih di baliknya.

“Alhamdulillah itu sudah mulai terwujud,” ucap Putri.

Hal tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, Putri ingin teman-teman difabel lainnya juga bisa dihargai atas karyanya bukan karena cerita sedihnya. Sebab hal-hal yang seperti cerita sedih itu bisa membuat batasan untuk para difabel.

“Kalau ada yang bilang penyanyi tunanetra itu ibaratnya ada barrier (batasan). Padahal enggak perlu ada barrier karena kita itu sama, kita itu mampu, kita itu setara,” kata Putri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/205/2974946/bawakan-3-lagu-putri-ariani-sukses-buka-konser-jonas-brothers-g3P21xj9b4.jpg
Bawakan 3 Lagu, Putri Ariani Sukses Buka Konser Jonas Brothers
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement