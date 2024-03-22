Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih

JAKARTA - Sebagai tunanetra, Putri Ariani tidak ingin dikasihani. Dirinya juga tidak mau dikenal sebagai penyanyi tunanetra. Perempuan asal Yogyakarta ini hanya ingin dikenal sebagai seorang musisi saja tanpa ada embel-embel tunanetra.

Putri ingin seperti penyanyi pada umumnya, dikenal karena karya-karyanya yang sangat luar biasa, bukan karena cerita sedih dalam hidupnya.

“Dulu sebelum AGT banyak orang-orang yang melihat Putri dari background story aja, padahal Putri enggak mau orang-orang itu mengenal Putri karena cerita-cerita sedih,” kata Putri Ariani saat ditemu di kawasan Pondok Indah, Jakarta.

“Padahal Putri selalu happy, selalu berusaha menyebarkan positive vibes ke sekitar Putri. So Putri ingin dilihat just an a musician,” lanjutnya.

Putri bersyukur setelah ikut ajang pencarian bakat America’s Got Talent, kini banyak orang yang mengenalnya sebagai penyanyi tanpa cerita sedih di baliknya.

“Alhamdulillah itu sudah mulai terwujud,” ucap Putri.

Hal tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, Putri ingin teman-teman difabel lainnya juga bisa dihargai atas karyanya bukan karena cerita sedihnya. Sebab hal-hal yang seperti cerita sedih itu bisa membuat batasan untuk para difabel.

“Kalau ada yang bilang penyanyi tunanetra itu ibaratnya ada barrier (batasan). Padahal enggak perlu ada barrier karena kita itu sama, kita itu mampu, kita itu setara,” kata Putri.