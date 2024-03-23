Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh

Putri Ariani tampil di Tabligh Akbar Ramadan RCTI di Tangerang, pada 22 Maret 2024. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)

TANGERANG - Putri Ariani mencuri perhatian warga Tangerang ketika tampil di acara Tabligh Akbar Ramadan RCTI yang digelar di Lapangan Elektrik Puspem, Kota Tangerang, pada Jumat (22/3/2024).

Acara itu dimulai dengan ceramah dari Ustadz Das’ad Latif dan Ustadz Taufiqurrahman. Putri kemudian menghibur warga Tangerang dengan menyanyikan lagu PadaMu Ku Bersujud yang dipopulerkan Afgansyah Reza.

Penampilan penuh penghayatan penyanyi 18 tahun tersebut sukses menyentuh hati masyarakat. Finalis American Got Talent 2023 itu juga memamerkan kemampuannya melantunkan tilawah surat Al-Inshirah yang membuat penonton semakin terpesona.

Tak hanya Tabligh Akbar, RCTI juga menggelar Festival Hafiz Indonesia 2024 di lokasi yang sama. Acara tersebut dipandu Irfan Hakim dan menghadirkan sederet alumni program tersebut, seperti Farid, Andurrahman, Asma, dan Najah.

Acara tersebut juga diisi dengan tausiyah yang dibawakan Abi Amir Faisol Fath dan Nabilah Abdul Rahim. Panggung Boneka Jalu Jaki, King Faishal Jim, dan ErinZeliyah juga menghangatkan panggung Festibal Hafiz Indonesia 2024.*

