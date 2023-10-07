Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Persiapan NOAH Sebelum Tampil di Konser Atraksi Sirkus Perdana

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:30 WIB
Intip Persiapan NOAH Sebelum Tampil di Konser Atraksi Sirkus Perdana
NOAH tampil di konser Atraksi Sirkus (Foto: Instagram/noahsite)
A
A
A

JAKARTA - NOAH akan tampil dalam Circus Concerto sebagai penampil pembuka pada hari ini, Sabtu (7/10/2023) di JIExpo Convention Center & Theatre. Nantinya, Ariel cs akan tampil dalam dua show, yakni pukul 16.00 dan 20.00 WIB.

Berbeda dengan penampilan mereka biasanya, kali ini Ariel, Lukman dan David akan tampil beratraksi bak pertunjukan sirkus dengan bumbu ilusi di dalamnya serta alunan musik orchestra yang begitu megah tentu akan menjadi pertunjukan yang istimewa. Kolaborasi itu dapat disaksikan dalam Circus Concerto - Music, Attraction, Illusion - Featuring NOAH.

Jelang konser sirkus perdananya itu, Ariel mengaku bahwa ia dan NOAH perlu melakukan penyesuaian dengan adegan atraksi yang akan dilakukan. Sayangnya, Ariel tidak dapat membocorkan lebih banyak mengenai konsep atraksi sirkus yang akan disuguhkan.

Pemilik nama asli Nazril Irham itu hanya berseloroh jika para penonton jangan membayangkan atraksi sirkus yang akan disuguhkan layaknya sirkus bersama hewan seperti gajah yang seringkali ditampilkan di luar negeri.

NOAH (Nurul/MPI)

"Kalau sirkus emang kita baru sekali. Ini pertama kali, agak butuh penyesuaian karena kan kayak kita gak pernah ngelakuin ini ya," ungkap Ariel di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Persiapannya pun cukup menyita waktu lantaran nantinya NOAH akan membawakan lagu-lagunya dengan aransemen orkestra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/205/2949273/noah-resmi-hiatus-sampai-jumpa-lain-waktu-jndELw5wQ7.jpg
NOAH Resmi Hiatus : Sampai Jumpa Lain Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932042/nonton-konser-noah-iriana-jokowi-ikut-lambaikan-tangan-dan-bergoyang-bersama-p5YwHvLRWC.jpg
Nonton Konser NOAH, Iriana Jokowi Ikut Lambaikan Tangan dan Bergoyang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932039/tutup-konser-lewat-lagu-khayalan-tingkat-tinggi-noah-sampai-bertemu-2-3-tahun-lagi-kJBmA2Jds1.jpg
Tutup Konser Lewat Lagu Khayalan Tingkat Tinggi, NOAH: Sampai Bertemu 2-3 Tahun Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932034/noah-tampilkan-aksi-panggung-yang-wah-sebelum-hiatus-ariel-terbang-di-atap-stadium-9TolZZ4SBu.jpg
NOAH Tampilkan Aksi Panggung yang Wah Sebelum Hiatus, Ariel Terbang di Atap Stadium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932031/ariel-noah-beri-kejutan-manis-untuk-salah-satu-penonton-konser-yang-beruntung-VAy2lOEMdn.jpg
Ariel NOAH Beri Kejutan Manis untuk Salah Satu Penonton Konser yang Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/205/2915885/noah-akan-gelar-konser-terakhir-sebelum-hiatus-pada-3-desember-2023-QuCuhJC2Ep.jpg
NOAH akan Gelar Konser Terakhir Sebelum Hiatus Pada 3 Desember 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement