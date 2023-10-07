Intip Persiapan NOAH Sebelum Tampil di Konser Atraksi Sirkus Perdana

JAKARTA - NOAH akan tampil dalam Circus Concerto sebagai penampil pembuka pada hari ini, Sabtu (7/10/2023) di JIExpo Convention Center & Theatre. Nantinya, Ariel cs akan tampil dalam dua show, yakni pukul 16.00 dan 20.00 WIB.

Berbeda dengan penampilan mereka biasanya, kali ini Ariel, Lukman dan David akan tampil beratraksi bak pertunjukan sirkus dengan bumbu ilusi di dalamnya serta alunan musik orchestra yang begitu megah tentu akan menjadi pertunjukan yang istimewa. Kolaborasi itu dapat disaksikan dalam Circus Concerto - Music, Attraction, Illusion - Featuring NOAH.

BACA JUGA: Reaksi Ariel NOAH ketika Ahmad Dhani Sebut Lagu Peterpan Tak Jelas

Jelang konser sirkus perdananya itu, Ariel mengaku bahwa ia dan NOAH perlu melakukan penyesuaian dengan adegan atraksi yang akan dilakukan. Sayangnya, Ariel tidak dapat membocorkan lebih banyak mengenai konsep atraksi sirkus yang akan disuguhkan.

Pemilik nama asli Nazril Irham itu hanya berseloroh jika para penonton jangan membayangkan atraksi sirkus yang akan disuguhkan layaknya sirkus bersama hewan seperti gajah yang seringkali ditampilkan di luar negeri.

"Kalau sirkus emang kita baru sekali. Ini pertama kali, agak butuh penyesuaian karena kan kayak kita gak pernah ngelakuin ini ya," ungkap Ariel di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Persiapannya pun cukup menyita waktu lantaran nantinya NOAH akan membawakan lagu-lagunya dengan aransemen orkestra.