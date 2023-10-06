Ini Sosok Valdi Ghifari, Teman Marshella Aprilia yang Hina Pratama Arhan Miskin

JAKARTA - Beberapa waktu lalu netizen dihebohkan dengan kontroversi Marshella Aprilia dan temannya lantaran terang-terangan menyindir Pratama Arhan dengan ucapan tak pantas.

Hal ini bermula ketika Marshella Aprilia melakukan siaran langsung. Mulanya, teman Shella membacakan komentar netizen yang menyinggung kekayaan ayah Azizah Salsha sebagai anggota DPR.

Salah satu teman dari Shella mengatakan bahwa Arhan merupakan orang miskin. Namun, Shella justru ikut tertawa mendengar hinaan tersebut.

"Arhan ini siapa? Yang miskin itu ya," ujar temannya lagi.

Hal ini membuat Shella dan temannya dirujak netizen. Tak berselang lama, mantan kekasih Pratama Arhan tersebut akhirnya meminta maaf dan menyadari bahwa hal tersebut tak pantas dilakukan.

Usut punya usut, teman Shella ini bernama Valdi Ghifari. Ia juga turut meminta maaf melalui video di akun TikTok pribadinya setelah kena caci maki warganet.

Mengulik sosoknya lebih dalam, Valdi ternyata bukan orang sembarangan. Berikut ini Okezone ulas profilnya, melansir dari berbagai sumber pada Jumat (10/6/2023).