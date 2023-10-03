Sukses Kalahkan Putri Ariani, Juara 2 AGT 2023 Gagal Saat Rekaman di Final

JAKARTA - Kegagalan Putri Ariani meraih juara pertama di ajang America's Got Talent 2023 membuat para pendukungnya kecewa. Tak hanya pendukung yang berasal dari Indonesia saja, sejumlah netizen luar negeri juga menyayangkan keputusan bahwa Putri Ariani harus puas duduk di Top 4 AGT 2023.

Pada AGT 2023, juara pertama diraih oleh Adrian Stoica dan anjingnya, Hurricane. Disusul oleh pesulap Anna DeGuzman dan Murmuration sebagai juara kedua dan tiga.

Menariknya, di balik pengumuman terkait juara America's Got Talent 2023, sempat muncul sebuah kejadian tidak terduga dan cukup fatal yang dilakukan peraih juara dua AGT 2023. Namun, hal tersebut hanya diketahui oleh para penonton di lokasi acara saja.

Akan tetapi, seorang vlogger yang menetap di Amerika Serikat, yakni Mohamad Hidayat, tampak membeberkan kejadian tidak terduga dan fatal tersebut dalam vlognya yang berjudul 'Suasana di Gedung AGT Hasil Akhir America’s Got Talent !!'. Pasalnya, ia dan beberapa WNI lain sempat ikut hadir untuk menyaksikan secara langsung babak final America's Got Talent 2023 yang berlokasi di Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, AS, pada Rabu, 27 September kemarin.

Dalam videonya, salah satu penonton live AGT 2023 sempat mengungkap sebuah kejadian cukup fatal yang sempat menimpa Anna DeGuzman di babak final. Pasalnya, Anna DeGuzman sempat menjatuhkan kartu yang ia mainkan.

"(Prediksi top 3) Harusnya Putri, Murmuration dan grup Jepang (Avantgardey)," ujar salah satu penonton yang diwawancarai.

"Karena yang main kartu itu kemarin sempat gagal, kartunya jatuh...," timpal penonton lain.