Virgoun Diduga Punya Pacar Baru, Inara Rusli Ternyata Kenal Sosoknya

JAKARTA - Musisi Virgoun dikabarkan sudah memiliki pacar baru di tengah proses perceraiannya dengan sang Inara Idola Rusli, yang masih berjalan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat.

Inara Rusli lantas memberikan komentarnya. Alih-alih marah, ibu tiga anak ini justru menanggapinya dengan santai.

"Udah biasa, nggak heran, karena sudah tahu masing-masing orangnya," kata Inara Rusli ketika ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta, belum lama ini.

Namun, Inara tak ingin terlalu ikut campur apabila kabar Virgoun punya pacar baru benar adanya. Menurutnya hal paling utama adalah hubungan sang musisi dengan buah hati mereka.

"Menyayangkan gimana ya, kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk bisa satu frekuensi sama kita. Yang penting masih inget anak aja, itu udah cukup," ucap Inara Rusli.

Di sisi lain, Inara mengaku kenal dengan perempuan yang diisukan memiliki hubungan asmara dengan Virgoun tersebut.