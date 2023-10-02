Laura Moane Dituntut Berbahasa Jawa di Sinetron Curhatan Orang Dalam: Challenge Baru

JAKARTA - Artis Laura Moane didapuk menjadi pemeran utama dalam sinetron Curhatan Orang Dalam. Melalui sinetron ini, Laura berperan sebagai Gendis, gadis asal Salatiga yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta.

Laura Moane menjelaskan karakter Gendis yang rajin, sabar dan sopan. Ia hidup dari latar belakang keluarga kurang mampu.

BACA JUGA: Pemain dan Kru Gelaran Syukuran 300 Episode Sinetron Jangan Bercerai Bunda

"Aku berperan sebagai Gendis, Gendis itu berasal dari Salatiga ke Jakarta untuk cari kerjaan. Gendis itu sopan, rajin, sabar terus dia sayang sama keluarganya dan dia orangnya tegas,"ujar Laura Moane kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di kawasan Cibubur, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).

Tantangan Laura untuk memerankan Gendis di sinetron ini adalah menggunakan bahasa Jawa. Awalnya, ia merasa kesulitan berbahasa Jawa dengan logat medok.

Namun begitu, ia berhasil melewatinya, karena mendapatkan bimbingan langsung dari sutradaranya. Sehingga saat ini, ia berhasil memerankan Gendis, peran lekat menggunakan bahasa Jawa

"Aku sebenarnya bahasa Jawa nggak terlalu lancar juga, padahal aku dari Semarang aslinya. Tapi untungnya sutradara kami, bantuin aku buat lancarin bahasa Jawa aku, jadi challenge baru," jelas Laura.