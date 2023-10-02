Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Laura Moane Dituntut Berbahasa Jawa di Sinetron Curhatan Orang Dalam: Challenge Baru

Selvianus , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |22:00 WIB
Laura Moane Dituntut Berbahasa Jawa di Sinetron <i>Curhatan Orang Dalam</i>: Challenge Baru
Tantangan Laura Moane Bintangi Sinetron Curhatan Orang Dalam. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Artis Laura Moane didapuk menjadi pemeran utama dalam sinetron Curhatan Orang Dalam. Melalui sinetron ini, Laura berperan sebagai Gendis, gadis asal Salatiga yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta.

Laura Moane menjelaskan karakter Gendis yang rajin, sabar dan sopan. Ia hidup dari latar belakang keluarga kurang mampu.

"Aku berperan sebagai Gendis, Gendis itu berasal dari Salatiga ke Jakarta untuk cari kerjaan. Gendis itu sopan, rajin, sabar terus dia sayang sama keluarganya dan dia orangnya tegas,"ujar Laura Moane kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di kawasan Cibubur, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).

Tantangan Laura untuk memerankan Gendis di sinetron ini adalah menggunakan bahasa Jawa. Awalnya, ia merasa kesulitan berbahasa Jawa dengan logat medok.

Namun begitu, ia berhasil melewatinya, karena mendapatkan bimbingan langsung dari sutradaranya. Sehingga saat ini, ia berhasil memerankan Gendis, peran lekat menggunakan bahasa Jawa

"Aku sebenarnya bahasa Jawa nggak terlalu lancar juga, padahal aku dari Semarang aslinya. Tapi untungnya sutradara kami, bantuin aku buat lancarin bahasa Jawa aku, jadi challenge baru," jelas Laura.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176641//timnas_arab_saudi-d7ok_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Irak: Berebut Tiket Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176509//kau_ditakdirkan_untukku-Fwy6_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 178: Nisa Kembali Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176490//terbelenggu_rindu-TQ1A_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 391: Teror Mengerikan Amira untuk Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176444//mencintaimu_sekali_lagi-MhIE_large.JPG
Sinopsis EPISODE TERAKHIR Mencintaimu Sekali Lagi Eps 290: Hanifa Makin Nekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176439//dusta_di_balik_cinta-54lF_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 43: Ivan dan Regina Bersitegang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176066//simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini-G13v_large.jpg
Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Jalan Terakhir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement