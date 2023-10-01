Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Gugat Cerai Ko Apex Imbas Dugaan Selingkuh dengan Dinar Candy

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:30 WIB
Istri Gugat Cerai Ko Apex Imbas Dugaan Selingkuh dengan Dinar Candy
Ayu Soraya gugat cerai Ko Apex. (Foto: Instagram/@ayusorayaaeee)
A
A
A

JAKARTA - Istri sah Ko Apex, Ayu Soraya menggugat cerai sang suami ke Pengadaan Agama Jambi. Hal ini adalah imbas dari dugaan perselingkuhan pria itu dengan Dinar Candy.

Keputusan melayangkan gugatan cerai diketahui dari unggahan Instagram Story Ayu Soraya. Ia membagikan potret surat panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Jambi.

"Si laki kayaknya lagi stres biarin aja la ya 'pajang-pajang foto lama' stres karena digugat bini sah," tulis Ayu Soraya sambil memperlihatkan surat dari pengadilan, dikutip Minggu (1/10/2023).

Ayu Soraya menggugat cerai pemilik nama asli Arfandi Susilo itu pada 14 September 2023. Tak peduli dengan tudingan ingin pansos, ia hanya mantap ingin bercerai dengan sang suami karena sudah mengantongi bukti perselingkuhan.

Halaman:
1 2
