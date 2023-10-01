Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Pelakor, Dinar Candy Minta Maaf dan Ingin Perbaiki Image

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:30 WIB
Disebut Pelakor, Dinar Candy Minta Maaf dan Ingin Perbaiki Image
Dinar Candy minta maaf dan ingin perbaiki image usai disebut pelakor. (Foto: Instagram/@dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - DJ Dinar Candy kini dicibir karena dituding sebagai pelakor atas kedekatannya dengan Ko Apex. Kini, ia merasakan imagenya buruk dan berdampak pada pekerjaannya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dinar Candy menunjukkan kekesalannya karena hal ini. Ia meminta maaf sekaligus berjanji segera memperbaiki citranya yang terlanjur dicap perebut suami orang.

"Aku perbaiki brand image pelakor sabar ya guyss, maafkan aku sudah terlibat masalah ini, emang mereka anj###buat aku terlibat," tulis Dinar Candy melalui cuitan di akun instagram pribadinya Minggu (1/10/2023).

Dinar Candy menunjukkan aktivitasnya saat beraksi sebagai DJ di atas panggung. Tampil dengan pakaian seksi, ia kemudian naik panggung dan bergoyang, sembari mengajak penonton ikut bergoyang dengan dirinya. 

Sayangnya, keinginan kuat sang artis untuk memperbaiki image justru mendapat hujatan dari netizen. 

1 2
