HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makin Panas, Dinar Candy Bongkar Kelakuan Ko Apex yang Ingin Berpoligami

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |15:59 WIB
Makin Panas, Dinar Candy Bongkar Kelakuan Ko Apex yang Ingin Berpoligami
Dinar Candy vs Ko Apex (Foto: IG Dinar Candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy secara terang-terangan mengungkap hubungannya dengan Ko Apex. Dinar yang dituding sebagai pelakor lantaran menjalin hubungan dengan sang pengusaha, mengaku bahwa dirinya telah dibohongi lewat janji-janji yang terlontar dari mulut manis Ko Apex.

Melalui instagram pribadinya, Dinar mengungkap perlakuan yang terus mengejar untuk mendapatkan hatinya. Bahkan, Dinar pun mengaku tak mengetahui bahwa Ko Apex telah memiliki istri sehingga ia merasa telah ditipu.

Dinar mengunggah ulang unggahan sebuah akun yang diduga Ko Apex dimana menuliskan keinginan untuk memiliki istri dua alias berpoligami.

 Makin Panas, Dinar Candy Bongkar Kelakuan Ko Apex yang Ingin Berpoligami

"Setiap orang punya jalan cerita cinta berbeda-beda, cerita hidup, cerita perekonomian. Pasti semua berbeda-beda. Saya pengen punya istri 2 ko kalian yang sewot," bunyi unggahan akun @ko__apex, Kamis (28/9/2023).

Sayangnya, keinginan itu tak bisa dipenuhi oleh pasangannya. Padahal, ia telah membayangkan untuk hidup rukun dan damai jika nanti telah memiliki dua istri.

"Cuman memang tidak bisa salah satu dari mereka yang ingin memilih salah satunya. Kalau saya maunya damai rukun. Damai itu lebih indah," tutupnya.

Sontak saja unggahan itu dijadikan Dinar Candy sebagai bukti yang mengungkap bahwa Ko Apex adalah sosok yang tidak baik lantaran memaksakan kehendak untuk memiliki istri lebih dari satu.

"Liat lah kelakuan dia guys @ko_apex. Emang parah," tulis Dinar Candy.

