HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kakak Restui Aaliyah Massaid Nikah Duluan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |01:01 WIB
Kakak Restui Aaliyah Massaid Nikah Duluan
Kakak restui Aaliyah Massaid nikah duluan (foto: IG Aaliyah)
JAKARTA - Aaliyah Massaid kini menjadi sorotan banyak masyarakat Indonesia karena dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Thariq Halilintar. Hubungan keduanya semakin menjadi sorotan kala ada kabar mereka ingin menikah.

Diketahui, baik Thariq maupun Aaliyah sama-sama memiliki keinginan menikah di usia muda. Bahkan Aaliyah sudah buka-bukaan mengatakan keinginan nikah mudanya melalui podcast di YouTube Need A Talk bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Kakak Restui Aaliyah Massaid Nikah Duluan

“Kita (Aaliyah dan Aurel) pengen nikah muda. InsyaAllah kalau itu jalannya,” ucap Aaliyah.

Baru-baru ini, pernyataan Aaliyah Massaid divalidasi langsung oleh sang ibu, Reza Artamevia melalui podcast yang sama. Reza menuturkan jika menikah muda adalah impian Aaliyah sejak kecil.

“Aaliyah sih dari kecil juga itu emang dia pernah bilang juga gitu, 'aku sih nggak mau menikah lama-lama nih'," kata Reza.

Terkait keinginan Aaliyah tersebut, Reza bercerita jika Zahwa mengaku ikhlas jika adiknya menikah lebih dulu dibanding dirinya.

"Dan kita suka bercanda Aku, Aaliyah Zahwa. I think kata Zahwa, Aaliyah is gonna married first then me, gitu," ungkap Reza.

Sementara itu, sebagai orangtua, Reza pun mengaku tidak merasa keberatan jika Aaliyah Massaid menikah di usia muda. Dirinya mendukung penuh keputusan sang anak. Pelantun lagu “Aku Wanita” ini mengaku akan memudahkan jalan anaknya menggapai keinginannya.

“Aku termasuk bukan yang mematokkan (usia). Karena base-nya untuk di sini aku basic-nya sih agama saja. Agama nomor satu,” ujar Reza Artamevia.

“Apapun Insya Allah saya berlandaskan di situ gitu jadi ke anak-anak juga dan kalau misalnya memang sudah ada yang cocok terus sudah gitu sudah dewasa, saling mencintai itu kan harus dimudahkan ya harus dimudahkan gitu," imbuhnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
