Baru Menikah, Ikram Rosadi Bongkar Sikap Larissa Chou yang Bikin Emosi

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |14:30 WIB
Ikram Rosadi bongkar sikap Larissa Chou yang bikin emosi. (Foto: Instagram/@larissachou)
JAKARTA - Ikram Rosadi membongkar sikap sang istri, Larissa Chou yang membuatnya emosi. Hal itu diungkapkannya saat melakukan Q&A di Insta Story, pada 29 September 2023. 

Dalam unggahan tersebut, Ikram mendapat pertanyaan dari warganet yang berisi, "Hal apa yang paling bikin Aa' marah sama Cici?". Dia menyebut kalau istrinya sosok yang sangat mandiri dan enggan merepotkan. 

"(Enggak suka) kalau Larissa melakukan hal sendirian alias enggak mau dibantuin. (Dia) sangat mandiri, tapi mau dan mudah untuk diarahkan," tuturnya dikutip dari unggahan Ikram Rosadi di Instagram, pada Sabtu (30/9/2023). 

Tak hanya membongkar sikap sang istri yang membuatnya marah, pengusaha properti itu juga membocorkan sifat Larissa yang membuatnya jatuh cinta. "Dia penurut dan memanjakan suami," katanya lagi. 

Larissa Chou resmi dinikahi Ikram Rosadi dalam proses ijab kabul sederhana yang hanya dihadiri sahabat dan keluarga, pada 3 September 2023. Dia menerima maskawin uang tunai senilai Rp20.230.000 dari sang suami. 

Ikram Rosadi ungkap sikap Larissa Chou yang bikin emosi. (Foto: Instagram/@larissachou)

Sejak resmi menjadi suami istri, pasangan ini kerap memamerkan kebersamaan mereka di media sosial. Ikram bahkan mengungkapkan nama kontak sang istri yang disimpannya dalam ponsel pribadinya.

Tak seperti kebanyakan pria, dia memilih nama 'Cantik' yang disertai emoji hati merah untuk sang istri.*

(SIS)

