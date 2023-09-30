Kisah Pasangan Crazy Rich Palembang, Sukses Jadi Miliarder dari Bisnis Skincare

JAKARTA - Pasangan Dadang DVN dan Melvina Husyanti kini sukses menjadi miliarder hingga dijuluki Crazy Rich Palembang. Mereka memetik buah manis dari hasil kerja keras di bisnis skincare.

Dadang menceritakan awal perkenalannya dengan sang istri yang sangat sederhana. Warung pulsa menjadi tempat mereka pertama kali bertemu pada tahun 2016.

"Kami berkenalan di konter handphone saat isi pulsa. Dari pertemuan itu kami mulai dekat," kata Dadang, belum lama ini.

Tetapi romansa cinta mereka ternyata dihadapi ujian. Ada pihak keluarga yang tidak menyetujui hubungan mereka.

"Tapi saya tidak menyerah mencoba menjelaskan langsung kepada kedua orangtuanya. Alhasil orang tuanya merestui," ucap Dadang.

Rupanya rintangan semakin besar saat mereka berumah tangga. Kondisi ekonomi memaksa mereka untuk mencari penghasilan tambahan.

"Istri izin meminta modal Rp3 juta untuk bisnis skincare. Saya upayakan cari modal dan mulai. Tapi produknya enggak laku-laku singkat cerita percobaan bisnis gagal," tutur Dadang.