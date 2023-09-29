Dibully Se-Indonesia, Farida Nurhan Menyesal Bela Bang Madun?

JAKARTA - Farida Nurhan alias Omay, mengaku tidak menyesal lantaran membela Bang Madun meski ia dan keluarganya dihujat habis oleh netizen se-Indonesia.

Menurut Omay, hal tersebut tak perlu disesali sama sekali. Sebab, pembelaannya kepada Bang Madun murni datang dari hati nuraninya.

"Saya tidak menyesal, kalau menyesal untuk apa, tapi lebih berhati-hati di kemudian hari, iya. Kalau kita menyesal berarti kita nggak ikhlas dong," kata Farida Nurhan dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (29/9/2023).

Wanita 41 tahun tersebut optimis kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu.

Dia juga menyadari jika dirinya blunder setelah melayangkan kritikan pedas kepada sesama food vlogger Codeblu yang sebelumnya mereview warung Nyak Kopsah.

"Saya harus ikhlas. Suatu hari apa yang terjadi pada saya diingat kok sama yang nonton 'oh maksudnya Omay gini lho'," ujarnya.

"Kan sekarang situasinya saya ini lagi blunder saya lagi ditahap pemeran antagonis jadi saya mau ngomong apapun pasti salah gitu kan," tutup Farida Nurhan.

Sebagai informasi, perseteruan Farida Nurhan dengan Codeblu bermula ketika ia membela kreator konten Bang Madun lantaran rumah makannya, warung Nyak Kopsah, menuai kritikan pedas.

Farida Nurhan pun langsung mengkritik unggahan Codeblu yang dinilainya mematikan rezeki orang.

