Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

50 Cent Nyaris Patahkan Jari Stuntman saat Syuting The Expendables 4

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |03:30 WIB
50 Cent Nyaris Patahkan Jari <i>Stuntman</i> saat Syuting <i>The Expendables 4</i>
50 Cent nyaris patahkan jari stuntman saat syuting The Expendables 4. (Foto: Lionsgate)
A
A
A

LOS ANGELES - Film The Expendables 4 resmi rilis di Amerika Serikat, pada 22 September silam. Tak hanya soal para pemeran utamanya, rapper 50 Cent yang juga membintangi film tersebut juga memiliki cerita tersendiri saat syuting. 

Dia menyebabkan kecelakaan yang membuat jari seorang stuntman nyaris patah. Menurut Alan Ng, koordinator stuntman dalam produksi film itu, 50 Cent melakukan pengambilan gambar yang mengharuskannya menabrak si stuntman

Namun kekuatan 50 Cent justru membuat si stuntman terlempar dan jarinya terkilir. "Dia sangat bersemangat dan kuat seperti tank. Tapi aku bisa pastikan, stuntman kami baik-baik saja," katanya dikutip dari Pop Culture, pada Minggu (1/10/2023). 

Alan Ng juga memuji talenta dan profesionalisme Iko Uwais selama syuting. Dia menyebut, suami Audy Item tersebut sangat mudah diajak kerjasama karena sudah berpengalaman. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/21/206/2633754/ketakutan-kameramen-pingsan-saat-syuting-film-horor-baru-50-cent-5PkBYkhi3G.jpeg
Ketakutan, Kameramen Pingsan saat Syuting Film Horor Baru 50 Cent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/02/33/1985835/rapper-50-cent-mengaku-tak-peduli-jika-sang-putra-tewas-terbunuh-dCadeWIdiw.jpeg
Rapper 50 Cent Mengaku Tak Peduli Jika Sang Putra Tewas Terbunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/05/33/1789253/catut-foto-di-medsos-seorang-fotografer-seret-rapper-50-cent-ke-jalur-hukum-V7UnTsPJ3y.jpg
Catut Foto di Medsos, Seorang Fotografer Seret Rapper 50 Cent ke Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/08/33/1585913/video-50-cent-ingin-bawakan-lebih-banyak-pertarungan-selebritis-OXAMPtYLvH.jpg
VIDEO: 50 Cent Ingin Bawakan Lebih Banyak Pertarungan Selebritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/07/33/1585755/video-50-cent-ajak-mike-tyson-latih-chris-brown-untuk-lawan-soulja-boy-u8Bz6OIOo6.jpg
VIDEO: 50 Cent Ajak Mike Tyson Latih Chris Brown untuk Lawan Soulja Boy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/05/33/1583898/video-50-cent-ikut-panaskan-konflik-chris-brown-vs-soulja-boy-rCFFeVChoO.jpg
VIDEO: 50 Cent Ikut Panaskan Konflik Chris Brown VS Soulja Boy
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement