50 Cent Nyaris Patahkan Jari Stuntman saat Syuting The Expendables 4

LOS ANGELES - Film The Expendables 4 resmi rilis di Amerika Serikat, pada 22 September silam. Tak hanya soal para pemeran utamanya, rapper 50 Cent yang juga membintangi film tersebut juga memiliki cerita tersendiri saat syuting.

Dia menyebabkan kecelakaan yang membuat jari seorang stuntman nyaris patah. Menurut Alan Ng, koordinator stuntman dalam produksi film itu, 50 Cent melakukan pengambilan gambar yang mengharuskannya menabrak si stuntman.

Namun kekuatan 50 Cent justru membuat si stuntman terlempar dan jarinya terkilir. "Dia sangat bersemangat dan kuat seperti tank. Tapi aku bisa pastikan, stuntman kami baik-baik saja," katanya dikutip dari Pop Culture, pada Minggu (1/10/2023).

Alan Ng juga memuji talenta dan profesionalisme Iko Uwais selama syuting. Dia menyebut, suami Audy Item tersebut sangat mudah diajak kerjasama karena sudah berpengalaman.