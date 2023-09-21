Tanpa Casting, Iko Uwais Terpilih Bintangi Film The Expendables 4 Bareng Jason Statham

JAKARTA - Iko Uwais semakin mengukuhkan diri di kancah perfilman dunia. Pasalnya, ia dipercaya untuk terlibat dalam film laga hollywood, The Expendables 4, bersandisanding dengan aktor laga kawakan Sylvester Stallone dan Jason Statham.

Istri Iko Uwais, Audy Item tak menyangka saat pertama kali diberitahu bahwa suaminya dipercaya membintangi film tersebut. Terlebih, Audy menyaksikan film The Expendables lainnya yang dirilis sejak 2010.

"Kita semua kan nonton ya Expendables sebelum-sebelumnya. Ketika Iko ditawari, pas dikasih tahu sama Iko aku yang syok 'hah serius?'," kata Audy Item saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Audy Item pun membocorkan jika sang suami dipilih langsung tanpa melalui proses casting. Ia semakin bangga melihat sang suami terpilih lantaran tentu tak sembarang orang bisa terlibat dalam film laga kelas atas ini.

"Enggak (casting), karena dipilih. Castnya sendiri nggak sembarang orang. Jadi Alhamdulillah Iko terpilih ada di situ. Karena memang untuk franchise film ini kan besar banget ya nggak semua orang bisa ada di situ. Alhamdulillah Iko diberikan kesempatan, dipilih untuk bisa ada di franchise itu," imbuhnya.

