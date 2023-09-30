Sinopsis Film Birds of Prey, Harley Quinn Jadi Superhero

JAKARTA - Sinopsis film Birds of Prey akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Birds of Prey adalah film pahlawan super Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Cathy Yan dan ditulis oleh Christina Hodson, berdasarkan tim DC Comics, Birds of Prey.

Film ini merupakan spin-off dan sekuel dari Suicide Squad (2016). ). Film ini dibintangi oleh Margot Robbie sebagai Harley Quinn bersama Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong, dan Ewan McGregor.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan positif sebesar 78% berdasarkan 445 ulasan dan rating rata-rata 6,8/10.

Sinopsis Film Birds of Prey

Film ini mengikuti Harley Quinn, yang, setelah putus dengan Joker, diancam oleh penguasa kejahatan Kota Gotham Roman Sionis, dan bergabung dengan Helena Bertinelli, Dinah Lance dan Renee Montoya (yang kemudian membentuk Birds of Prey) untuk menyelamatkan Cassandra Kain.

Empat tahun setelah kekalahan Enchantress,] Joker putus dengan Harley Quinn, melemparkannya ke jalanan Kota Gotham. Dia diterima oleh Doc, pemilik sebuah restoran Taiwan, dan memulihkan hubungannya dengan memotong rambutnya, mengadopsi hyena tutul, dan mengikuti roller derby.

Harley mabuk di klub malam milik raja kejahatan kejam Roman Sionis, dan melumpuhkan sopirnya setelah dia menghinanya. Dia bertemu penyanyi Dinah Lance, yang kemudian menyelamatkan Harley yang mabuk dari percobaan penculikan.

Terkesan dengan kemampuan bertarung Dinah, Sionis menunjuknya sebagai pengemudi barunya. Malam berikutnya, Harley mabuk lagi, dan mendengar beberapa teman minumnya berdebat mengenai apakah dia benar-benar putus dengan Joker, meledakkan pabrik Ace Chemicals untuk mengumumkan perpisahan mereka secara terbuka. Ketika semua orang mengetahui bahwa dia tidak lagi berada di bawah perlindungan Joker, Harley mulai diserang oleh setiap penjahat yang sebelumnya menaruh dendam padanya.

Sementara itu, Detektif GCPD Renee Montoya menyelidiki serangkaian pembunuhan massal yang dilakukan oleh seorang main hakim sendiri yang menggunakan panah. Dia mencoba merekrut Dinah sebagai informan, tapi dia menolak tawaran tersebut, karena GCPD tidak ada di sana untuk mencegah kematian ibunya. Sionis mengirim Dinah dan tangan kanannya yang sadis, Victor Zsasz, untuk mengambil berlian yang berisi nomor rekening kekayaan keluarga kriminal Bertinelli, yang dibantai bertahun-tahun lalu. Pencopet muda Cassandra "Cass" Cain mencuri berlian dari Zsasz dan menelannya setelah dia ditangkap.

BACA JUGA: