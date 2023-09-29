Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Escobar sang Raja Narkotika

JAKARTA - Sinopsis film Loving Pablo akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film dikenal secara internasional sebagai Escobar, adalah sebuah film drama kejahatan biografi Spanyol berbahasa Inggris tahun 2017 yang disutradarai oleh Fernando León de Aranoa.

Film Loving Pablo berdasarkan memoar Virginia Vallejo Loving Pablo, Hating Escobar. Film tersebut diputar di luar kompetisi di Festival Film Internasional Venesia ke-74 dan di bagian Presentasi Khusus di Festival Film Internasional Toronto 2017.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 48 ulasan, dengan rating rata-rata tertimbang sebesar 4,82/10.