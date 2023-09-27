Advertisement
Duet Maut Danang dan Iis Dahlia Buka Acara Gerbang KDI 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |00:24 WIB
Duet Maut Danang dan Iis Dahlia Buka Acara Gerbang KDI 2023
KDI 2023 (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Gerbang Kompetisi Dangdut Indonesia (KDI) kembali menghiasi layar kaca pemirsa MNCTV, duet maut antara Danang dan Iis Dahlia yang membuka acara pada malam hari ini, Rabu (27/9/2023).

Danang dan Iis Dahlia membawakan tembang berjudul ‘Tak Mau Dimadu’ dengan sangat apik dan pastinya membuat semua orang turut berdendang dan bergoyang.

Hal ini terlihat dari dimulainya musik hingga di pertengahan musik, kamera menangkap banyak penonton yang tak segan menggerakan badannya mengikuti ketukan dan irama lagu yang mereka bawakan.

Duet Maut Danang dan Iis Dahlia Buka Acara Gerbang KDI 2023

Iis Dahlia tampil sangat anggun dan memukau mengenakan dress dengan model off shoulder, berwarna merah muda dengan hiasan bulu-bulu di sekitar dada.

Warna lipstiknya yang merah, membuat Iis tampil tegas namun tetap menampilkan kesan lembut. Tak kalah menawan, Danang tampil dengan jas dengan warna senada dan juga kacamata.

“KDI 2023!,” ujar Danang di tengah-tengah penampilan menyapa para penonton, yang kemudian dibalas oleh keriuhan, sebagaimana dikutip dari tayangan streaming RCTI+, Rabu (27/9/2023).

Halaman:
1 2
