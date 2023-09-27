Mendiang Jojon Raih Penghargaan Komedi Legenda Paski Anukom 2023

JAKARTA - Masing-masing pemenang dari berbagai kategori telah diumumkan di Malam Anugerah Komedi Indonesia 2023 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, pada Rabu malam, (27/9/ 2023) berlangsung meriah.

Salah satunya yakni Seniman Komedi Terpilih Kategori Legenda Paski. Kategori satu ini dimenangkan oleh almarhum H. Djuhri Masdjan atau lebih dikenal sebagai Jojon.

Pembacaan pemenang kategori tersebut dibacakan langsung oleh komedian Kang Maman di atas panggung, yang tampak diiringi potret hingga video almarhum Jojon saat masih menghiasi layar televisi sebagai seorang komedian.

“H. Djuhri Masdjan adalah sang legenda yang namanya abadi di dunia komedi, karena pengabdian panjangnya, melalui Jayakarta Group, yang sangat berjaya di era 70-80 an,” tutur Kang Maman.

Kang Maman bercerita, bahwa Jojon merupakan salah seorang pelawak legendaris Tanah Air yang melegenda.

Ia menyebut, Jojon bahkan dikenal masyarakat dengan penampilan khas ala Charlie Chaplin. Kang Maman lantas menyerahkan piala penghargaan tersebut kepada putra sulung Jojon, yakni Adi Jojon.

“Kita kenal beliau dengan ciri khas berkumis tipis ala Charlie Chaplin, dan mengenakan celana menggantung. Ingatlah hari ini, kalau persatuan seniman komedi Indonesia menganugerahkan penghargaan yang luar biasa. Saya berikan ini kepada putra beliau, Adi Jojon,” tuturnya.

Adi Jojon lantas naik ke atas panggung ditemani oleh Denny Cagur. Penampilannya tampak menyerupai sang ayah saat tampil di atas panggung untuk menghibur para penonton.

