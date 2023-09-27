Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mendiang Jojon Raih Penghargaan Komedi Legenda Paski Anukom 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |23:08 WIB
Mendiang Jojon Raih Penghargaan Komedi Legenda Paski Anukom 2023
Jojon menang Anukom 2023 (Foto: Inews)
A
A
A

 JAKARTA - Masing-masing pemenang dari berbagai kategori telah diumumkan di Malam Anugerah Komedi Indonesia 2023 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, pada Rabu malam, (27/9/ 2023) berlangsung meriah.

Salah satunya yakni Seniman Komedi Terpilih Kategori Legenda Paski. Kategori satu ini dimenangkan oleh almarhum H. Djuhri Masdjan atau lebih dikenal sebagai Jojon.

Pembacaan pemenang kategori tersebut dibacakan langsung oleh komedian Kang Maman di atas panggung, yang tampak diiringi potret hingga video almarhum Jojon saat masih menghiasi layar televisi sebagai seorang komedian.

Mendiang Jojon Raih Penghargaan Komedi Legenda Paski Anukom 2023

“H. Djuhri Masdjan adalah sang legenda yang namanya abadi di dunia komedi, karena pengabdian panjangnya, melalui Jayakarta Group, yang sangat berjaya di era 70-80 an,” tutur Kang Maman.

Kang Maman bercerita, bahwa Jojon merupakan salah seorang pelawak legendaris Tanah Air yang melegenda.

Ia menyebut, Jojon bahkan dikenal masyarakat dengan penampilan khas ala Charlie Chaplin. Kang Maman lantas menyerahkan piala penghargaan tersebut kepada putra sulung Jojon, yakni Adi Jojon.

“Kita kenal beliau dengan ciri khas berkumis tipis ala Charlie Chaplin, dan mengenakan celana menggantung. Ingatlah hari ini, kalau persatuan seniman komedi Indonesia menganugerahkan penghargaan yang luar biasa. Saya berikan ini kepada putra beliau, Adi Jojon,” tuturnya.

Adi Jojon lantas naik ke atas panggung ditemani oleh Denny Cagur. Penampilannya tampak menyerupai sang ayah saat tampil di atas panggung untuk menghibur para penonton.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/598/3142455/dia_2025-VDKs_large.jpeg
Saksikan Malam Puncak Digital Innovations Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141435/dia_2025-LESY_large.jpg
Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140833/digital_innovations_awards_2025-RdrW_large.jpeg
Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065206/interupsi-zqRJ_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “ADU TIMSES DEMI SATU PUTARAN” bersama Anisha Dasuki,  Chico Hakim, Rian Ernest, Pukul 20.30 WIB Live hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062087/pilkada_artis-HUlX_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Artis ‘Nyalon’ Pilkada, Bisa Apa?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ronal Surapradja, Gitalis Dwi Natarina dan Narasumber Kredibel La
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/598/3032993/viral_pegi_setiawan_mendadak_jadi_presenter_the_prime_show_inews-VOCI_large.jpg
Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement