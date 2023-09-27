Anukom 2023, Ayu Ting Ting Sabet Gelar Seniman Komedi Wanita Terpilih dan Terfavorit

JAKARTA - Ayu Ting Ting berhasil menyabet gelar Seniman Komedi Wanita Terpilih dan Terfavorit di Anugerah Komedi Indonesia 2023 pada Rabu (27/9/2023). Ini merupakan kali kedua artis sekaligus pedangdut tersebut mendapatkan penghargaan yang sama.

Meski berhalangan hadir untuk menerima penghargaan secara langsung, Ayu Ting Ting mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pendukung setia lewat video singkat. Menurutnya ini juga akan menjadi beban baginya untuk selalu terlihat lucu di mata penonton.

"Ya Allah seneng banget alhamdulillah, terimakasih banyak buat semuanya yang sudah memilih saya lagi sebagai Seniman Komedi Wanita Terpilih. Makasih banyak buat fans saya semuanya," kata Ayu Ting Ting dengan raut wajah sumringah.

"Makasih sudah support, mudah-mudahan bisa selalu lucu, amin. Jadi berat kan ini kalau menang jadinya. Pokoknya saya terus berusaha yang terbaik," lanjut Ayu.

Untuk diketahui, Anugerah Komedi Indonesia 2023 merupakan ajang penganugerahan tertinggi bagi seniman komedi Tanah Air yang dilangsungkan secara langsung di iNews.

