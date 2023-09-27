Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Selamat, Indra Jegel Menang Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit Anukom 2023

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |22:05 WIB
Selamat, Indra Jegel Menang Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit Anukom 2023
Indra Jegel menang Anukom 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indra Jegel berhasil jadi pemenang untuk kategori Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit dalam malam Anugerah Komedian Indonesia 2023.

Acara yang didedikasikan untuk memberikan apresiasi kepada insan komedi Tanah Air ini, digelar di iNews Tower, pada Rabu (27/9/2023).

Saat menerima dua penghargaan tersebut, reaksi Indra Jegel tampak terkejut. Seolah tak percaya jika dirinya berhasil mengalahkan beberapa nominasi lainnya, seperti Dicky Difie, Nopek Novia, Ummi Quarry dan Inyong.

Selamat, Indra Jegel Menang Sebagai Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit

Dalam pidatonya di atas panggung, Indra Jegel mengaku merasa terbebani usai menerima penghargaan tersebut.

"Pokoknya terima kasih untuk yang sudah milih saya dan percayakan saya. Sebenarnya beban jadi komedian naik daun," kata Indra Jegel di atas panggung, Rabu (27/9/2023).

