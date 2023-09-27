Selamat, Indra Jegel Menang Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit Anukom 2023

JAKARTA - Indra Jegel berhasil jadi pemenang untuk kategori Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit dalam malam Anugerah Komedian Indonesia 2023.

Acara yang didedikasikan untuk memberikan apresiasi kepada insan komedi Tanah Air ini, digelar di iNews Tower, pada Rabu (27/9/2023).

Saat menerima dua penghargaan tersebut, reaksi Indra Jegel tampak terkejut. Seolah tak percaya jika dirinya berhasil mengalahkan beberapa nominasi lainnya, seperti Dicky Difie, Nopek Novia, Ummi Quarry dan Inyong.

Dalam pidatonya di atas panggung, Indra Jegel mengaku merasa terbebani usai menerima penghargaan tersebut.

"Pokoknya terima kasih untuk yang sudah milih saya dan percayakan saya. Sebenarnya beban jadi komedian naik daun," kata Indra Jegel di atas panggung, Rabu (27/9/2023).