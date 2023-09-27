Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Anugerah Komedi Indonesia 2023, Dicky Difie: Happy Bisa Ketemu Legenda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:12 WIB
Anugerah Komedi Indonesia 2023, Dicky Difie: Happy Bisa Ketemu Legenda
Dicky Difie di Anukom 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dicky Difie turut menghadiri malam Anugerah Komedi Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (27/9/2023).

Dicky Difie mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam ajang penghargaan untuk insan komedi di Tanah Air.

Sebab di acara ini, ia bisa bertemu dengan para legenda komedi dan itu menjadi sebuah kebanggaan baginya.

Anugerah Komedi Indonesia 2023, Dicky Difie: Happy Bisa Ketemu Legenda

"Rasanya feel free, feel happy bisa ketemu legenda legenda, senior-senior komedian, ketemu temen-temen senasib seperjuangan untuk menghibur masyarakat seluruh Indonesia," kata Dicky Difie saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).

Selain itu, pria yang bernama asli Dicky Fachrizal ini masuk nominasi untuk kategori Komedian Sedang naik Daun Terpilih dan Terfavorit. Dicky sendiri mengaku tidak menyangka bisa masuk nominasi.

"Masuk nominasi alhamdulillah, nominasi komedian pendatang baru naik daun, ya Allah naik daun," ungkap Dicky Difie.

"Enggak nyangka bisa masuk nominasi, gak kepikiran juga bakalan hadir di sini," sambungnya.

Dalam ajang tersebut, Dicky Difie akan bersaing dengan Ummi Quarry, Inyong, Indra Jegel, dan Nopek Novian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/598/3142455/dia_2025-VDKs_large.jpeg
Saksikan Malam Puncak Digital Innovations Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141435/dia_2025-LESY_large.jpg
Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140833/digital_innovations_awards_2025-RdrW_large.jpeg
Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065206/interupsi-zqRJ_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “ADU TIMSES DEMI SATU PUTARAN” bersama Anisha Dasuki,  Chico Hakim, Rian Ernest, Pukul 20.30 WIB Live hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062087/pilkada_artis-HUlX_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Artis ‘Nyalon’ Pilkada, Bisa Apa?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ronal Surapradja, Gitalis Dwi Natarina dan Narasumber Kredibel La
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/598/3032993/viral_pegi_setiawan_mendadak_jadi_presenter_the_prime_show_inews-VOCI_large.jpg
Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement