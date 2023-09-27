Anugerah Komedi Indonesia 2023, Dicky Difie: Happy Bisa Ketemu Legenda

JAKARTA - Dicky Difie turut menghadiri malam Anugerah Komedi Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (27/9/2023).

Dicky Difie mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam ajang penghargaan untuk insan komedi di Tanah Air.

Sebab di acara ini, ia bisa bertemu dengan para legenda komedi dan itu menjadi sebuah kebanggaan baginya.

"Rasanya feel free, feel happy bisa ketemu legenda legenda, senior-senior komedian, ketemu temen-temen senasib seperjuangan untuk menghibur masyarakat seluruh Indonesia," kata Dicky Difie saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).

Selain itu, pria yang bernama asli Dicky Fachrizal ini masuk nominasi untuk kategori Komedian Sedang naik Daun Terpilih dan Terfavorit. Dicky sendiri mengaku tidak menyangka bisa masuk nominasi.

"Masuk nominasi alhamdulillah, nominasi komedian pendatang baru naik daun, ya Allah naik daun," ungkap Dicky Difie.

"Enggak nyangka bisa masuk nominasi, gak kepikiran juga bakalan hadir di sini," sambungnya.

Dalam ajang tersebut, Dicky Difie akan bersaing dengan Ummi Quarry, Inyong, Indra Jegel, dan Nopek Novian.