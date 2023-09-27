Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Abdur Arsyad Menang Kategori Komika Terpilih Anukom 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:30 WIB
Abdur Arsyad menang Anukom 2023 (Foto: Inews)
Abdur Arsyad menang Anukom 2023 (Foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA - Abdurrahim Arsyad alias Abdur memenangkan kategori Komika Terpilih di malam Anugerah Komedi Indonesia 2023 yang digelar pada Rabu malam, (27/9/ 2023), di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta.

Abdur memenangkan kategori tersebut dan berhasil mengalahkan beberapa nominasi lain yakni Awwe, Ali Akbar, Arif Brata, dan Nopek.

Abdur Arsyad Menang Kategori Komika Terpilih Anukom 2023

“Terima kasih buat Paski, terimakasih buat penghargaan ini. Teman-teman saya yang menjadi nominasi yang lain mungkin jauh lebih bagus dari saya, lebih hebat dari saya,” ujar Abdur sambil menenteng piala penghargaan yang ia raih.

Selain kategori Komika Terpilih, Anukom 2023 juga mengumumkan beberapa pemenang dari kategori lain. Mulai dari dua penghargaan khusus seperti Komedian Pengabdian Seumur Hidup dan Komedian Legenda Indonesia.

Dua penghargaan tersebut nantinya diperuntukkan bagi komedian yang telah berkarya dan mendedikasikan hidupnya dalam dunia komedi selama puluhan tahun. Bahkan di dunia entertainment pun mereka dijuluki sebagai legenda di dunia komedian.

