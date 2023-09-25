Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Meriah, Indonesian Television Awards Dibuka dengan Tembang Jadikan Aku Pacarmu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:02 WIB
Meriah, Indonesian Television Awards Dibuka dengan Tembang Jadikan Aku Pacarmu
Indonesian Television Awards 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Television Awards (ITA) 2023 dibuka berlangsung meriah. Acara tahunan ini dibuka dengan tembang Jadikan Aku Pacarmu yang dibawakan oleh tiga artis papan atas, Raffi Ahmad, Achmad Megantara, dan Rony Idol.

Disiarkan secara langsung di RCTI pada Senin (25/9/2023) tepat pukul 21:15 WIB, di pembukaan ITA 2023 ini Raffi Ahmad bertugas sebagai penabuh drum dengan Achmad Megantara. Sementara lagu dinyanyikan oleh Rony Idol.

Meriah, Indonesian Television Awards Dibuka dengan Tembang Jadikan Aku Pacarmu

Ketiganya membawakan lagu Jadikan Aku Pacarmu karya Sheila On 7 dengan sangat sempurna. Penampilan semakin memesona karena didukung dengan panggung yang spektakuler ditambah balutan lighting yang kaya warna.

ITA 2023 semakin meriah karena dihadiri oleh penonton dengan animo yang sangat besar. Berdasarkan pantauan langsung, saat hitung mundur acara, teriakan penonton terdengar nyaring dari depan panggung hingga atas tribun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130184/masterchef-sNjf_large.jpeg
Team Challenge Panaskan Gallery MasterChef Indonesia Season 12
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement