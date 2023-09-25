JAKARTA - Indonesian Television Awards (ITA) 2023 dibuka berlangsung meriah. Acara tahunan ini dibuka dengan tembang Jadikan Aku Pacarmu yang dibawakan oleh tiga artis papan atas, Raffi Ahmad, Achmad Megantara, dan Rony Idol.
Disiarkan secara langsung di RCTI pada Senin (25/9/2023) tepat pukul 21:15 WIB, di pembukaan ITA 2023 ini Raffi Ahmad bertugas sebagai penabuh drum dengan Achmad Megantara. Sementara lagu dinyanyikan oleh Rony Idol.
Ketiganya membawakan lagu Jadikan Aku Pacarmu karya Sheila On 7 dengan sangat sempurna. Penampilan semakin memesona karena didukung dengan panggung yang spektakuler ditambah balutan lighting yang kaya warna.
ITA 2023 semakin meriah karena dihadiri oleh penonton dengan animo yang sangat besar. Berdasarkan pantauan langsung, saat hitung mundur acara, teriakan penonton terdengar nyaring dari depan panggung hingga atas tribun.