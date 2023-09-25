RIIZE Bakal Meriahkan Panggung Indonesian Television Awards 2023

JAKARTA – RIIZE, boy group baru SM Entertainment akan tampil di malam puncak Indonesian Television Awards 2023, pada 25 September mendatang. Sehari kemudian, mereka juga akan memeriahkan panggung Concert Celebration ITA 2023.

"Siap-siap, 2 hari lagi bertemu @riize_official. Siapa yang sudah enggak sabar?" tulis Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam unggahannya di Instagram, pada 24 September 2023.

“Catat tanggalnya ya, malam puncak @indonesiantvawards, pada 25 September 2023, pukul 21.15 WIB. Sedang Concert Celebration ITA di 26 September 2023, pukul 21.30 WIB. Hanya di @officialrcti,” katanya menambahkan.

Selain RIIZE, malam puncak Indonesian Television Awards 2023 juga akan dimeriahkan sederet musisi dan penyanyi papan atas Tanah Air, termasuk pedangdut Lesti Kejora.*

(SIS)