RIIZE Bakal Meriahkan Panggung Indonesian Television Awards 2023

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |02:30 WIB
RIIZE Bakal Meriahkan Panggung Indonesian Television Awards 2023
RIIZE akan memeriahkan panggung ITA 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA RIIZE, boy group baru SM Entertainment akan tampil di malam puncak Indonesian Television Awards 2023, pada 25 September mendatang. Sehari kemudian, mereka juga akan memeriahkan panggung Concert Celebration ITA 2023.

"Siap-siap, 2 hari lagi bertemu @riize_official. Siapa yang sudah enggak sabar?" tulis Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam unggahannya di Instagram, pada 24 September 2023. 

“Catat tanggalnya ya, malam puncak @indonesiantvawards, pada 25 September 2023, pukul 21.15 WIB. Sedang Concert Celebration ITA di 26 September 2023, pukul 21.30 WIB. Hanya di @officialrcti,” katanya menambahkan.

RIIZE akan meriahkan panggung ITA 2023. (Foto: MNC Media)

Selain RIIZE, malam puncak Indonesian Television Awards 2023 juga akan dimeriahkan sederet musisi dan penyanyi papan atas Tanah Air, termasuk pedangdut Lesti Kejora.*

(SIS)

